وزبەكستان پرەزيدەنتى ە ا ە و ەلدەرىنە ەڭبەك ميگراتسياسىن بىرلەسىپ رەتتەۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى وتىرىسىندا وداق ەلدەرىن ەڭبەك ميگراتسياسىن بىرلەسىپ رەتتەۋگە شاقىردى.
- ءبىزدىڭ ە ا ە و- مەن ارىپتەستىگىمىزدىڭ باسىم باعىتتارىن قىسقاشا ايقىنداپ وتكىم كەلەدى. بىرىنشىدەن، وزبەكستان مەن ە ا ە و ەلدەرى اراسىندا كەدەرگىسىز ساۋدانىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق كەڭىستىگىن قالىپتاستىرۋ ماڭىزدى دەپ ەسەپتەيمىز. اڭگىمە ەلەكتروندى ساۋداعا دەن قويۋ، كەدەندىك، فيتوسانيتاريالىق جانە ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ دەرەكتەرىن سيفرلىق جولمەن الماسۋ، تاۋارلاردى سەرتيفيكاتتاۋدىڭ، ەلەكتروندى قۇجاتتاردى ءوزارا تانۋدىڭ تاسىلدەرىن كەلىسە وتىرىپ دامىتۋ تۋرالى بولىپ وتىر. سونداي-اق، سيفرلىق ترانزيتتى ەنگىزۋ ارقىلى تاۋار قوزعالىسىن باقىلاۋ جۇيەسىنە قوسىپ، وتكىزۋ بەكەتتەرىن جاڭعىرتۋ ارقىلى اقىلدى كولىك-كەدەندىك باقىلاۋ جۇيەسىن قۇرۋعا كىرىسكەن ءجون، - دەدى ول.
وزبەكستان باسشىسى ە ا ە و- مەن ارىپتەستىك اياسىندا ونەركاسىپ كووپەراتسياسى جاڭا سەرپىن الىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز بيزنەستىڭ ءوندىرىستى جەرگىلىكتەندىرۋگە، تەحنولوگيالىق ارىپتەستىك ارقىلى جاڭا ءوندىرىس تىزبەگىن قۇرۋعا دەگەن قىزىعۋشىلىعى ارتقانىن، كورىپ وتىرمىز. ۇيىمداسقان ەڭبەك موبيلدىلىگى سالاسىنداعى ارىپتەستىكتى جۇمىسپەن قامتۋدىڭ ۇلتتىق ەلەكتروندى سەرۆيستەردى ءتۇيىستىرۋ ەسەبىنەن جاڭا ساپا دەڭگەيىنە شىعارۋ ماڭىزدى دەپ ەسەپتەيمىز. اڭگىمە ازاماتتارعا بوس جۇمىس ورىندارى مەن جۇمىسقا ورنالاستىرۋ شارتتارى تۋرالى، كوشى-قون نورمالارى تۋرالى اقپاراتقا تىكەلەي قول جەتكىزۋ مۇمكىندىگىن بەرەتىن قولايلى ءارى ىركىلىسسىز سيفرلىق ورتا قالىپتاستىرۋ تۋرالى بولىپ وتىر. بۇل مەملەكەتتەرىمىزدىڭ ەڭبەك نارىعىنداعى قاجەتتىلىكتەرىن ءبىر ۋاقىتتا ەسكەرۋگە، جۇمىسشىلاردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا، ازاماتتاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋعا، زاڭداستىرىلماعان جۇمىسپەن قامتۋ قاتەرلەرىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى شاۆكات ميرزيەيەۆ.
ايتا كەتەيىك، استانا قالاسىندا قازاقستان ءتوراعالىعى اياسىندا جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ ەكى كۇندىك وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.