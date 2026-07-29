وزبەكستان حالقىنىڭ سانى 38,5 ميلليون ادامنان استى
استانا. KAZINFORM - وزبەكستاننىڭ تۇراقتى حالقىنىڭ سانى بيىلعى ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا بىلتىرعى سايكەس كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 1,7 پايىزعا ءوسىپ، 38 ميلليون 519 مىڭ 500 ادامعا جەتتى، دەپ حابارلايدى انادولۋ.
وزبەكستان مەملەكەتتىك ستاتيستيكا كوميتەتىنىڭ قاڭتار-ماۋسىم ايلارىنا ارنالعان دەموگرافيالىق دەرەكتەرىنە سايكەس، ەلدەگى حالىق تىعىزدىعى بىلتىرعى سايكەس كەزەڭدەگى ءبىر شارشى شاقىرىمعا 84,3 ادامنان 85,8 ادامعا دەيىن ارتقان.
1-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا حالىق سانى 38 ميلليون 519 مىڭ 500 ادامدى قۇرادى. بۇل بىلتىرعى سايكەس كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 1,7 پايىزعا كوپ.
قالالاردا 19 ميلليون 608 مىڭ 900 ادام، اۋىلدىق جەرلەردە 18 ميلليون 910 مىڭ 600 ادام تۇرادى. ەرلەر جالپى حالىق سانىنىڭ 50,4 پايىزىن، ايەلدەر 49,6 پايىزىن قۇرايدى.
قاڭتار-ماۋسىم ايلارىندا ەلدە 373 مىڭ 400 ءسابي دۇنيەگە كەلدى. بۇل بىلتىرعى سايكەس كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 32 مىڭ 100-گە از. وسى كەزەڭدە 86 مىڭ 900 ادام قايتىس بولدى. حالىقتىڭ تابيعي ءوسىمى 286 مىڭ 500 ادامدى قۇرادى.
دەرەكتەرگە سايكەس، بيىلعى ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا شەتەلدەن وزبەكستانعا 1649 ادام كوشىپ كەلسە، 5422 ادام شەتەلگە قونىس اۋدارعان.
حالىق سانىنىڭ ەڭ جوعارى ءوسىمى سۋرحانداريا وبلىسى مەن تاشكەنت قالاسىندا تىركەلدى - ءارقايسىسىندا 2,1 پايىز. حالقى ەڭ كوپ ءوڭىر رەتىندە 4 ميلليون 413 مىڭ 700 تۇرعىنى بار سامارقاند وبلىسى قالىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جارتى جىلدا 4,5 مىڭنان استام قازاقستاندىق وزبەكستانعا ەمدەلۋ ءۇشىن بارعانىن جازدىق.
سونداي-اق ازەربايجاندا حالىق سانىنىڭ 10 ميلليوننان اسقانى بەلگىلى بولدى.