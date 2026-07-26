وزبەكستان افريكا ەلدەرىمەن ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزۋ مۇمكىندىگىن تالقىلاپ جاتىر
تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەك تاراپى ەفيوپيانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى حادەرا ابەرامەن جانە وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆوسى وكىلدەرىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
Dunyo اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، كەلىسسوز بارىسىندا تاراپتار وزبەكستان ازاماتتارى ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزۋ مۇمكىندىكتەرىن تالقىلادى. سونىمەن قاتار ەكى ەل ازاماتتارىنىڭ ءوزارا ساپارلارىنا قولايلى جاعداي جاساۋ ماسەلەسىنە دە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار ۆيزالىق راسىمدەردى جەڭىلدەتە وتىرىپ، ساۋدا- ەكونوميكالىق جانە مادەني- گۋمانيتارلىق سالالارداعى ىنتىماقتاستىقتى جانداندىرۋعا ۋاعدالاستى.
ەسكە سالايىق، 2030 -جىلعا قاراي وزبەكستاندىقتار الەمنىڭ 50 ەلىنە ۆيزاسىز ساپارلاي الادى.
سونداي-اق، ەۋرووداق پەن وزبەكستان ۆيزالىق رەجيمدى جەڭىلدەتۋ ماسەلەسىن تالقىلاپ جاتىر.