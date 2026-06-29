وزبەكستان 2030-جىلعا دەيىن كولەڭكەلى ەكونوميكانىڭ كولەمىن 2 ەسە قىسقارتۋعا نيەتتى
تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆ ەلدەگى كولەڭكەلى ەكونوميكانىڭ ۇلەسىن قىسقارتۋعا باعىتتالعان جۇمىستاردىڭ بارىسىمەن تانىستى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
كەڭەستە ءمالىم بولعانداي، كەيىنگى جىلدارى كولەڭكەلى ەكونوميكاعا قارسى ءىس-قيمىل جونىندەگى ارنايى جانە اۋماقتىق كوميسسيالاردىڭ قىزمەتى جولعا قويىلدى. سالىق جانە كەدەن ورگاندارى ءتيىستى تالداۋ جۇرگىزىلدى.
قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە سوڭعى ەكى جىلدا باقىلانبايتىن ەكونوميكانىڭ ۇلەسى 35 پايىزدان 23 پايىزعا دەيىن تومەندەدى. تيىسىنشە، بيۋدجەتكە قوسىمشا 38 تريلليون سۋم ($3,1 ميلليارد) ءتۇستى. سونىمەن قاتار رەسمي جۇمىسپەن قامتىلعاندار 8,5 ميلليوننان اسىپ، ورتاشا جالاقى مولشەرى 6,5 ميلليون سۋمعا جاقىندادى.
دەگەنمەن بۇل رەتتە كولەڭكەلى ەكونوميكانىڭ ۇلەسى ءالى دە جوعارى. وسىعان بايلانىستى شاۆكات ميرزيەۆ جاۋاپتى ۆەدومستۆو باسشىلارىنا 2030 -جىلعا دەيىن ونىڭ كولەمىن ەكى ەسە قىسقارتىپ، رەسمي جۇمىسپەن قامتىلعان حالىق سانىن 14 ميلليونعا جەتكىزۋدى تاپسىردى. بۇعان قوسا كورشىلەس ەلدىڭ ۇكىمەتى ونلاين تولەمدەردىڭ ۇلەسى 75 پايىزعا دەيىن جەتكىزۋگە نيەتتى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، وزبەكستاندا شەتەل ۆاليۋتاسىنا سۇرانىس 20,1 پايىز ءوستى.
سونداي-اق، 18-ماۋسىمدا وزبەكستاننىڭ ورتالىق بانكى بازالىق مولشەرلەمەنى وزگەرىسسىز قالدىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.