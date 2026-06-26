وزبەك ۇلتتىق ءبيى گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى
استانا. KAZINFORM- وزبەكتىڭ «ءاندىجان پولكاسى» ۇلتتىق ءبيدى جاپپاي ورىنداعان قاتىسۋشىلار سانى بويىنشا الەمدىك رەكورد ورناتىپ، گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
مامىر ايىندا ءاندىجان تۇركى الەمىنىڭ مادەني استاناسى مارتەبەسىن الدى.
وسى وقيعاعا وراي ءاندىجانداعى «بوبۋر ارەنا» ستاديونىندا شامامەن 20 مىڭ ونەرپاز ءبىر مەزگىلدە قاتىسقان اۋقىمدى مادەني باعدارلاما ءوتتى.
ءاندىجان وبلىسىنىڭ حوكيمي شۋحراتبەك ابدۋراحمانوۆقا الەمدىك رەكوردتى راستايتىن رەسمي سەرتيفيكات تابىستالدى.
ءاندىجان وبلىسى حوكيمياتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ايماق باسشىسى بۇل جوعارى باعا تەك ءاندىجان تۇرعىندارىنىڭ عانا ەمەس، بۇكىل وزبەك حالقىنىڭ باي ماتەريالدىق ەمەس مادەني مۇراسىن حالىقارالىق دەڭگەيدە مويىنداۋ بولىپ تابىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
وسىعان دەيىن وزبەكستانداعى گۇل فەستيۆالى گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنگەنى حابارلاندى.