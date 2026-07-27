پويىزعا قانداي زاتتاردى الىپ كىرۋگە بولمايدى؟ جولاۋشىلارعا ماڭىزدى ەسكەرتۋ
استانا. قازاقپارات - تەمىرجول كولىگىندە قاۋىپتى جانە زاڭمەن تىيىم سالىنعان زاتتاردى تاسىمالداۋعا بولمايدى. «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق جولاۋشىلارعا پويىزعا الىپ كىرۋگە تىيىم سالىنعان بۇيىمدار ءتىزىمىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
اتاپ ايتقاندا، پويىزعا جارىلعىش زاتتار مەن قۇرىلعىلار، پيروتەحنيكالىق بۇيىمدار، راديواكتيۆتى جانە ەسىرتكى زاتتارى، تەز تۇتاناتىن سۇيىقتىقتار، ۋلى جانە بيولوگيالىق قاۋىپتى ماتەريالدار الىپ كىرۋگە رۇقسات ەتىلمەيدى. سونداي-اق تىزىمدە اتىس قارۋىنىڭ بارلىق ءتۇرى، وق-دارىلەر، گازدى جانە ەلەكترلىك قارۋلار، ادامعا جاراقات سالۋعا ارنالعان ءبىرقاتار سۋىق قارۋ تۇرلەرى بار.
كومپانيا مالىمەتىنشە، مۇنداي زاتتاردى تاسىمالداۋعا ارەكەت جاساۋ قازاقستان زاڭناماسىنا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە اكەلۋى مۇمكىن. جولاۋشىلار پويىزعا وتىرار الدىندا ۆوكزالداردا مىندەتتى تەكسەرۋدەن وتەدى. قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن تەمىرجول ۆوكزالدارىندا رەنتگەن-تەلەۆيزيالىق قوندىرعىلار، مەتالل ىزدەگىشتەر، بەينەباقىلاۋ جانە كۇزەت جۇيەلەرى قولدانىلادى. قازىرگى ۋاقىتتا «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق- نىڭ 1100 جولاۋشىلار ۆاگونى بەينەباقىلاۋ جۇيەسىمەن جابدىقتالعان. ونىڭ ىشىندە 550 «تالگو» جانە 550 ستاندارتتى ۆاگون بار. كومپانيا جولاۋشىلاردى بەلگىلەنگەن تالاپتاردى ساقتاۋعا جانە ساپار كەزىندە قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىنە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋعا شاقىردى.