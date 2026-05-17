پويىزدا ماس كۇيدە جۇرەتىن جولاۋشىلار كوبەيگەن
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى 200 دەن استام قۇقىق بۇزۋشى جولاۋشىلار پويىزىنان ءتۇسىرىلدى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
جىل باسىنان بەرى كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جولاۋشىلار پويىزدارىندا جاسالعان 255 قۇقىق بۇزۋشىلىقتى انىقتادى.
ستاتيستيكاعا سايكەس، قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ باسىم بولىگى الكوگولدىك ىشىمدىكتەردى شامادان تىس تۇتىنۋمەن بايلانىستى. وسىنداي 225 دەرەك تىركەلگەن.
سونىمەن قاتار، 17 ۇساق بۇزاقىلىق فاكتىسى جانە وزگە دە قۇقىق بۇزۋشىلىقتار انىقتالدى.
- ماسەلەن، بەينەۋ ستانسياسىندا كولىك پوليتسەيلەرى ماڭعىستاۋ - الماتى باعىتىنداعى جولاۋشىلار پويىزىنان پويىز باستىعىنىڭ اكتىسىمەن قىزىلوردا وبلىسىنىڭ 35 جانە 44 جاستاعى ەكى تۇرعىنىن ءتۇسىرىپ الدى. اتالعان ازاماتتار ۆاگوندا الكوگولدىك ىشىمدىك ءىشىپ، بالاعات سوزدەر ايتىپ، قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزعان جانە وزگە جولاۋشىلارعا قولايسىزدىق تۋعىزعان. قۇقىق بۇزۋشىلار قوعامدىق ورىندا الكوگولدىك ىشىمدىك ىشكەنى جانە ۇساق بۇزاقىلىق جاساعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، ولارعا ايىپپۇل سالىندى. سونداي-اق ۇستالعانداردىڭ ءبىرىنىڭ بۇعان دەيىن دە وسىعان ۇقساس قۇقىق بۇزۋشىلىق ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعانى انىقتالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كولىكتەگى پ د ازاماتتاردى اينالاسىنداعىلارعا قۇرمەتپەن قاراپ، ساپار بارىسىندا ءتارتىپتى ساقتاۋعا شاقىرادى.
ۆەدومستۆو وكىلدەرى الكوگولدىك ىشىمدىكتەردى شامادان تىس تۇتىنۋ كوبىنە قۇقىققا قايشى ارەكەتتەرگە سەبەپ بولىپ، جولاۋشىلار قاۋىپسىزدىگىنە قاۋىپ توندىرەتىنىن ەسكە سالدى.