پويىز شۇعىل توقتاپ بەس جاسار بالا امان قالدى
استانا. قازاقپارات - تۇركىستان وبلىسىندا جولاۋشىلار پويىزىنىڭ لوكوموتيۆ بريگاداسى اسا ءىرى قايعىلى جاعدايدىڭ الدىن الدى. قىراعى ماماندار تەمىرجول رەلسىنىڭ ۇستىندە قاراۋسىز جۇرگەن بەس جاسار بالانى دەر كەزىندە بايقاپ ۇلگەرگەن، دەپ حابارلايدى «24KZ».
وقيعا 2026 -جىلعى 20-ماۋسىمدا ساعات 15:08-دە تۇركىستان - شيەلى تەمىرجول ۋچاسكەسىندەگى شورناق ستانسياسىنىڭ ماڭىندا بولعان. №7/8 باعىتىنداعى «الماتى-2 - ساراتوۆ» جولاۋشىلار پويىزى كەلە جاتقان تەمىر جولدىڭ ۇستىندە كەنەتتەن كىشكەنتاي بالا پايدا بولعان. سول ساتتە ساعاتىنا 70 شاقىرىم جىلدامدىقپەن كەلە جاتقان پويىزدىڭ ماشينيسى قاۋىپتى بىردەن بايقاپ، شۇعىل تەجەۋ جۇيەسىن ىسكە قوستى. مامانداردىڭ كاسىبي شەبەرلىگى مەن سەكۋندىنا دەيىن ەسەپتەلگەن جىلدام ارەكەتىنىڭ ارقاسىندا الىپ پويىز بالاعا بىرنەشە مەتر قالعاندا توقتاپ ۇلگەردى.
اتالعان تەمىرجول ۋچاسكەسى ارنايى قاۋىپسىزدىك قورشاۋلارىمەن تولىق جابدىقتالعان. الايدا، بەس جاسار بالا بۇل قاۋىپتى ايماققا ەرەسەكتەردىڭ قاراۋىنسىز، وزدىگىنەن ءوتىپ كەتكەن. قازاقستان تەمىر جولى بارلىق اتا-انالارعا ۇندەۋ جاساپ، بالالاردى تەمىرجول نىساندارىنىڭ جانىندا ەشبىر جاعدايدا قاراۋسىز قالدىرماۋدى سۇرايدى. سونداي-اق، بالالارعا تەمىرجول ايماعىنداعى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ۇنەمى ءتۇسىندىرىپ وتىرۋدى قاتاڭ ەسكەرتەدى. تەمىرجول - جوعارى قاۋىپتىلىك ايماعى. سوندىقتان ۇلكەندەردىڭ سالعىرتتىعى ورنى تولماس وكىنىشكە اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى.