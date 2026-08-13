ويىن-ساۋىق پەن اندەردەگى بالاعات سوزدەر: زاڭعا قايشى كونتەنتكە قانداي شارا قولدانىلادى
استانا. KAZINFORM - ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى پودكاست، مۋزىكالىق شىعارما جانە وزگە دە ويىن-ساۋىق كونتەنتىندە بالاعات سوزدەر مەن بەيادەپ لەكسيكانى قولدانۋعا قاتىستى تالاپتاردى ءتۇسىندىردى.
اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى الىشەر مۇقاجاننىڭ ايتۋىنشا، پودكاست، مۋزىكالىق شىعارما جانە وزگە دە ويىن-ساۋىق كونتەنتىن ازىرلەپ، تاراتۋ كەزىندە قازاقستان زاڭناماسىنىڭ تالاپتارى ساقتالۋعا ءتيىس.
- ينتەرنەت پەن الەۋمەتتىك جەلىلەردە بالاعات سوزدەر، بەيادەپ لەكسيكا جانە قوعامدىق مورالعا قايشى كونتەنت تاراتۋعا زاڭنامالىق شەكتەۋلەر قويىلعان. مينيسترلىك بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى مەن ونلاين-پلاتفورمالاردا زاڭ تالاپتارىنىڭ ساقتالۋىن باقىلاپ، ونداعى كونتەنتكە تۇراقتى تۇردە مونيتورينگ جۇرگىزەدى، - دەدى سپيكەر.
مينيسترلىك ۇسىنعان دەرەككە سايكەس، 2025 -جىلعى 1 -قاڭتاردان 2026 -جىلعى 10- تامىزعا دەيىن ونلاين-پلاتفورمالاردا بالاعات سوزدەر بار 161 ماتەريال انىقتالعان. ونىڭ 66-سى بىلتىر تىركەلسە، بيىل 10- تامىزعا دەيىن 95 ماتەريال انىقتالدى.
وسى كەزەڭدە انىقتالعان ماتەريالداردىڭ 62- ءسى وشىرىلگەن.
كوميتەت ءتوراعاسىنىڭ سوزىنشە، ەگەر ماتەريال زاڭ تالاپتارىنا قايشى دەپ تانىلسا، ونى ءوشىرۋ نەمەسە وعان قولجەتىمدىلىكتى شەكتەۋ ءۇشىن ونلاين- پلاتفورمالاردىڭ بەلگىلەنگەن تەتىكتەرى ارقىلى ءتيىستى حابارلامالار مەن تالاپتار جولدانادى.
- قانداي شارا قولدانىلاتىنى انىقتالعان كونتەنتتىڭ سيپاتى مەن زاڭدا كوزدەلگەن نەگىزدەرگە بايلانىستى. ال ماتەريالدا قىلمىستىق نەمەسە اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق بەلگىلەرى بولعان جاعدايدا ءتيىستى شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا حابارلاما جىبەرىلەدى، - دەدى الىشەر مۇقاجان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ينتەرنەتتە بالاعات ءسوز ايتقاندارعا 86 مىڭ تەڭگە ايىپپۇل ەنگىزىلەتىنى حابارلاندى.