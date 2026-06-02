وندىرىستەگى جاراقات ءۇشىن كاسىپورىن باسشىلارى جەكە جاۋاپ بەرەدى - پرەمەر- مينيستر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ءىرى كاسىپورىن باسشىلارىنىڭ جۇمىسى وندىرىستىك جاراقات دەڭگەيى بويىنشا باعالاناتىن بولادى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ەڭبەك قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى KPI ەنگىزۋدى ۇسىنىپ، ونىڭ ورىندالۋى باسشىلاردىڭ جالاقىسى مەن قىزمەتتە قالۋىنا تىكەلەي اسەر ەتۋى كەرەكتىگىن ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى ءساۋىر ايىندا قاۋىپسىز ەڭبەك جاعدايلارىن جەتىلدىرۋ جانە جۇمىسكەرلەردىڭ ەڭبەك قۇقىقتارىن قورعاۋ ماسەلەلەرى تۋرالى زاڭعا قول قويدى. ەڭبەك زاڭناماسىنداعى قولدانىستاعى نورمالار دا جاڭارتىلىپ جاتىر.
- ەندى جۇمىس بەرۋشىلەر كاسىپورىنداردا ەڭبەك قاۋىپسىزدىگىن ودان ءارى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ءتيىستى شارالاردى قابىلداۋى قاجەت. ەڭبەك مينيسترلىگى وندىرىستىك جاراقات الۋ كورسەتكىشى بويىنشا بارلىق ءىرى كاسىپورىنداردىڭ باسشىلارى ءۇشىن KPI ەنگىزۋى قاجەت. ونىڭ ورىندالماي قالۋى باسشىلىقتىڭ جالاقىسىنا جانە جالپى جۇمىستا قالۋىنا تىكەلەي اسەر ەتۋگە ءتيىس، - دەدى و. بەكتەنوۆ ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.
قاۋىپسىزدىككە، اۆتوماتتاندىرۋعا جانە سيفرلاندىرۋعا سالىنعان ينۆەستيتسيالاردىڭ قايتارىمى دا، ادەتتە بىرنەشە ەسە جوعارى. الەمدەگى ەڭ وزىق ونەركاسىپتىك كومپانيالار وسى قاعيداتتى مىقتاپ ۇستانادى.
- دەگەنمەن ەلىمىزدىڭ جەكەلەگەن كاسىپورىندارىنداعى ونەركاسىپتىك قاۋىپسىزدىكتىڭ قازىرگى دەڭگەيىندە تاۋەكەلدەر بار. ولاردىڭ دەنى توزىعى جەتكەن جابدىقتاردى ۋاقىتىلى الماستىرماۋ، وندىرىستىك باقىلاۋدىڭ السىزدىگى جانە زاماناۋي قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرىنىڭ بولماۋىنا بايلانىستى تۋىنداپ وتىر. بۇل، ەڭ الدىمەن، تاۋ- كەن، مۇناي-گاز جانە حيميا كاسىپورىندارىنا بايلانىستى. ونەركاسىپتىڭ وسى سالالارىن ەرەكشە باقىلاۋدا ۇستاعان ءجون، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەت جۇمىس ورنىنداعى قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىن قاراستىردى.