وڭىرلەردە بالالار قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ شارالارى كۇشەيتىلدى
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋرور جىل قورىتىندىسى بويىنشا وتكەن القا وتىرىسىندا بالالاردى قىلمىستىق قول سۇعۋشىلىقتان قورعاۋ جانە ولاردىڭ ءومىرى ءۇشىن قاۋىپسىز، سەنىمدى ورتا قالىپتاستىرۋ بارلىق دەڭگەيدەگى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جۇمىسىنىڭ ءسوزسىز باسىمدىعى بولۋى ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆ بالالاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى قارالىپ، وبلىس پروكۋرورلارىنىڭ ىستەگەن جۇمىستارى بويىنشا باياندامالار تىڭدالعانىن ايتتى.
- باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى قىلمىستىق تاۋەكەلدەردى انىقتاۋعا جانە ازايتۋعا باعىتتالعان «قاۋىپسىز ءوڭىر» جوباسىن ۇسىندى. جوبا قاۋىپتى ۋچاسكەلەردى اباتتاندىرۋدى، كوشەلەردى جارىقتاندىرۋدى، ينفراقۇرىلىمدى مونيتورينگتەۋدى، سونداي-اق قۇقىق بۇزۋ تۋرالى دەرەكتەردى تالداۋ نەگىزىندە پروفيلاكتيكالىق جانە پاترۋلدىك جۇمىستى كۇشەيتۋدى كوزدەيدى، - دەدى بەرىك اسىلوۆ.
قازىرگى تاڭدا اجەپتەۋىر ناتيجەلەر بار: ءبىرقاتار قاۋىپ تومەندەتىلدى، بالالاردىڭ مەكتەپكە باراتىن جولىندا ينفراقۇرىلىم قامتاماسىز ەتىلدى، بۋللينگ فاكتىلەرى انىقتالىپ، جەدەل شارالار قابىلداندى.
- اتالعان جۇمىس مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ۇل-قىزدارىمىزدىڭ پاراساتتى جانە جان-جاقتى بولىپ وسۋىنە جاعداي جاساۋ، جاس ازاماتتاردىڭ قۇقىعىن قورعاپ، دەنساۋلىعىن ساقتاۋ ءاردايىم مەملەكەتتىڭ باستى باسىمدىعى بولىپ سانالادى دەگەن تالاپتارىنا سايكەس كەلەدى. بالالار - ءبىزدىڭ بولاشاعىمىز. سوندىقتان ەلىمىزدەگى ءاربىر جەتكىنشەكتىڭ مەيىرىم مەن قامقورلىققا بولەنىپ، ۇلكەننىڭ قولداۋىن سەزىنۋى ەرتەڭگى كۇنگە سەنىممەن قاراۋى وتە ماڭىزدى، - دەدى ول.
بارلىق ءوڭىر پروكۋرورلارىنا بالالار قاۋىپسىزدىگى ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارا وتىرىپ، وسىنداي جۇمىستى جۇرگىزۋ تاپسىرىلدى.
- قاۋىپتى ۋچاسكەلەردى انىقتاۋ، جارىقتاندىرۋ مەن پاترۋلدەۋدى كۇشەيتۋ، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن جانە پوليتسيامەن ناقتى ءوزارا ءىس-قيمىلدى قامتاماسىز ەتۋ پروكۋرورلاردىڭ الداعى كەزەڭدەگى نەگىزگى مىندەتى.
بالالاردى قىلمىستىق قول سۇعۋشىلىقتان قورعاۋ جانە ولاردىڭ ءومىرى ءۇشىن قاۋىپسىز، سەنىمدى ورتا قالىپتاستىرۋ بارلىق دەڭگەيدەگى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جۇمىسىنىڭ ءسوزسىز باسىمدىعى بولۋى ءتيىس، - دەدى باس پروكۋرور.
الماتى وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى Kundelik پلاتفورماسىمەن مەموراندۋم جاساپ، قوسىمشانىڭ باستى بەتىندە پروكۋراتۋرانىڭ بلوگىن ىسكە قوستى.
- بلوگ بالالاردىڭ قۇقىقتىق مادەنيەتىن ارتتىرۋعا جانە ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان. قۇقىقتىق نەگىزدەردى ءتيىمدى قابىلداۋ ءۇشىن ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ 4 نەگىزگى تەتىگى قاراستىرىلعان.
ماتەريالدار (فوتو، ۆيدەو، ماتىندىك فورماتتار جانە ۆەبينارلار) وقۋشىلاردىڭ جاس ەرەكشەلىكتەرىنە قاراي جاسالىپ، كۇردەلى قۇقىقتىق ماسەلەلەر تۇسىنىكتى تىلدە بەرىلەدى، ۇسىنىمدار مەن كەڭەستەردى قامتيدى جانە وقۋ پروتسەسىندە قولدانىلادى.
بالالارمەن كەرى بايلانىس QR-كودتار، سونداي-اق مەسسەندجەرلەر ارقىلى ءانونيمدى ءوتىنىش بەرۋ مۇمكىندىگىمەن قامتاماسىز ەتىلگەن، - دەدى بەرىك اسىلوۆ.
بلوگتى 210 مىڭ وقۋشى مەن ولاردىڭ اتا-انالارى قارادى.
- Kundelik پلاتفورماسىمەن ىنتىماقتاستىق قۇقىقتىق اقپاراتتى جەتكىزۋمەن قاتار، قولدا بار مالىمەتتەردى تالداۋعا، ولاردى «باقىتتى جانە قاۋىپسىز بالالىق شاق» جوباسى اياسىندا پايدالانۋعا، سونداي-اق تاۋەكەل توبىنداعى بالالاردى جانە بالانى تاربيەلەۋ بويىنشا ءوز مىندەتتەرىن ورىندامايتىن اتا-انالاردى ۋاقتىلى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەردى.
اتقارىلعان جۇمىستىڭ ناتيجەسىندە 16 مىڭنان استام بالا ءتيىستى مەديتسينالىق قىزمەتتەرمەن قامتىلدى، 4 مىڭنان استام اتا-اناعا زاڭدا كوزدەلگەن الەۋمەتتىك تولەمدەر قامتاماسىز ەتىلدى.
قامقورلىقسىز قالعان ءۇش جاسار بالاعا جەدەل كومەك كورسەتىلدى: اكەسى جازاسىن وتەپ جاتقان، ال اناسى قوعامعا جات ءومىر سالتىن ۇستانعان. اناسى ماسكۇنەمدىكتەن ءماجبۇرلى ەمدەۋگە جىبەرىلىپ، بالا كامەلەتكە تولماعانداردى بەيىمدەۋ ورتالىعىندا ءتيىستى كۇتىم مەن باقىلاۋعا الىندى، - دەدى اسىلوۆ.
باس پروكۋرور بۇل اتقارىلعان جۇمىستىڭ ءبىر بولىگى عانا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جونىندەگى پروكۋرورلار جۇمىسىن جۇيەلەۋ، سونداي-اق بالالار مەن اتا-انالاردى اقپاراتتاندىرۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا Kundelik پلاتفورماسىمەن وسىنداي ينتەگراتسيانى جۇزەگە اسىرۋ تاپسىرىلدى.
بۇل:
* بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا باعىتتالعان پروكۋراتۋرا جوبالارىن بىرىكتىرۋگە جانە جۇيەلەۋگە؛
* ناقتى بالالار مەن اتا-انالار توپتارىمەن جۇمىستى ءبىرىڭعاي ءارى ۇيلەستىرىلگەن تاسىلدە جۇرگىزۋگە؛
* قولايلى ءارى كەڭىنەن قولدانىلاتىن سيفرلىق قۇرال ارقىلى قۇقىقتىق تاربيەنى جانە زاڭعا باعىناتىن ازاماتتى قالىپتاستىرۋدى كۇشەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- اتالعان جۇمىستاردىڭ بارلىعى بالالار ءۇشىن قاۋىپسىز ورتا قالىپتاستىرۋعا جانە «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتتارىن پروفيلاكتيكا، ۋاقتىلى كومەك كورسەتۋ جانە ءاربىر بالانىڭ قۇقىعىن قورعاۋ ارقىلى ءىس جۇزىندە ىسكە اسىرۋعا باعىتتالعان، - دەدى ول.
ايتا كەتەلىك جاڭا وقۋ جىلىنىڭ باسىنان باستاپ ەلىمىزدىڭ بارلىق بالاباقشالارىندا، مەكتەپتەرىندە جانە كوللەدجدەرىندە 1,4 ميلليوننان استام «جەكە قاۋىپسىزدىك» ساباعى وتكىزىلدى.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا