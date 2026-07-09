وڭىرلەرگە قونىس اۋدارۋ جانە جۇمىسقا ورنالاسۋ مۇمكىندىگىن ەندى ونلاين كورۋگە بولادى
استانا. قازاقپارات - migration.enbek.kz پورتالىندا ەرىكتى قونىس اۋدارۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جۇرگەن ازاماتتارعا ارنالعان جاڭا سيفرلىق سەرۆيس ىسكە قوسىلدى، دەپ حابارلايدى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پلاتفورما قونىستاندىرۋ وڭىرلەرىندەگى قابىلداۋ شارتتارىمەن تانىسۋعا، سونداي-اق رەسمي جۇمىسقا ورنالاسۋعا سۇرانىسقا يە ماماندىقتاردىڭ وزەكتى ءتىزىمىن كورۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
پايدالانۋشىلار وزدەرىن قىزىقتىراتىن ءوڭىردى تاڭداپ، سول ايماقتاعى بوس جۇمىس ورىندارى، مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى، تۇرعىن ءۇي جاعدايلارى جانە باعدارلاماعا قاتىسۋشىلارعا ۇسىنىلاتىن وزگە دە مۇمكىندىكتەر تۋرالى اقپاراتتى بىردەن الا الادى.
پورتالدا سۇرانىسقا يە ماماندىقتار تىزىمىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلعان. بۇل ازاماتتارعا قونىس اۋدارماس بۇرىن ەڭبەك نارىعىنداعى ءوز مۇمكىندىكتەرىن الدىن الا باعالاۋعا جول اشادى. بۇگىندە ەڭ سۇرانىسقا يە ماماندىقتاردىڭ قاتارىندا:
دەنساۋلىق ساقتاۋ - دارىگەرلەر، مەيىرگەرلەر جانە وزگە دە مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى؛
ءبىلىم بەرۋ - مۇعالىمدەر، مەكتەپكە دەيىنگى جانە ورتا ءبىلىم بەرۋ پەداگوگتەرى؛
ينجەنەرلىك-تەحنيكالىق باعىت - ءتۇرلى تەحنيكالىق ماماندىق يەلەرى؛
اۋىل شارۋاشىلىعى - اگرونومدار، ۆەتەرينارلار جانە سالالىق ماماندار؛
كولىك - مەحانيزاتورلار، تراكتورشىلار جانە جۇرگىزۋشىلەر؛
جۇمىسشى ماماندىقتارى - ەلەكتر مونتەرلەرى، ەلەكتر ماماندارى، دانەكەرلەۋشىلەر، توكارلار؛
قۇرىلىس - تاس قالاۋشىلار، بەتونشىلار، مونتاجشىلار جانە ارلەۋشىلەر؛
باسقارۋ جانە الەۋمەتتىك سالا - بۋحالتەرلەر، ەكونوميستەر، مەملەكەتتىك جانە الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنىڭ ماماندارى.
اتالعان ءتىزىم وڭىرلىك ەڭبەك نارىقتارىنىڭ سۇرانىسىنا سايكەس تۇراقتى تۇردە جاڭارتىلىپ وتىرادى. بۇل پايدالانۋشىلارعا وزەكتى ءارى سەنىمدى اقپارات الۋعا، ءوز مۇمكىندىكتەرىن الدىن الا باعالاپ، كاسىبي داعدىلارى جوعارى سۇرانىسقا يە بولاتىن ءوڭىردى تاڭداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- سەرۆيستىڭ ينتەراكتيۆتى كارتاسىندا ەلدى مەكەندەر، الەۋمەتتىك نىساندار، ينفراقۇرىلىم جانە كەڭەس الۋعا ارنالعان بايلانىس دەرەكتەرى تۋرالى مالىمەتتەر دە ورنالاستىرىلعان. بۇل قونىس اۋدارۋدى جوسپارلاۋ ۇدەرىسىن بارىنشا اشىق ءارى تۇسىنىكتى ەتەدى. migration.enbek.kz پورتالىنداعى سيفرلىق سەرۆيستەردى دامىتۋ مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىنىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە ازاماتتارعا تۇرعىلىقتى جەرىن وزگەرتۋگە قاتىستى سانالى ءارى نەگىزدەلگەن شەشىم قابىلداۋعا كومەكتەسۋگە باعىتتالعان، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
ەسكە سالساق، ق ر ۇكىمەتى 2026 -جىلعا ارنالعان ەرىكتى قونىس اۋدارۋ وڭىرلەرى رەتىندە اباي، شىعىس قازاقستان، قاراعاندى، قوستاناي، پاۆلودار، سولتۇستىك قازاقستان جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىن ايقىندادى.
وسىعان دەيىن س ق و-عا قونىس اۋدارعان فەرمەرلەر جەڭىلدىكپەن بەرىلگەن نەسيەنى قايتارماسا سوتقا تارتىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.