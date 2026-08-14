ەۋووداقتا جانارماي قىمباتتادى
استانا. قازاقپارات - ەۋروپالىق وداق ەلدەرىندە جانارماي قىمباتتادى. ساراپشىلار بۇعان تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستىڭ ۋشىعۋى سەبەپ دەيدى. ەۋروستاتتىڭ مالىمەتى بويىنشا جانارماي باعاسى ورتا ەسەپپەن 14 پايىزعا وسكەن.
استانا. قازاقپارات - ەۋروپالىق وداق ەلدەرىندە جانارماي قىمباتتادى. ساراپشىلار بۇعان تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستىڭ ۋشىعۋى سەبەپ دەيدى. ەۋروستاتتىڭ مالىمەتى بويىنشا جانارماي باعاسى ورتا ەسەپپەن 14 پايىزعا وسكەن.
اسىرەسە قىمباتشىلىقتى بولگاريا، ليتۆا مەن رۋمىنيا قاتتى سەزىنىپ جاتىر. بۇل ەلدەردە جانارماي قۇنى 26 پايىزعا دەيىن كوتەرىلدى. تومەن باعا ۆەنگريادا تىركەلگەن. ماجارستانداعى ءوسىم 2,3 پايىزدى قۇرايدى.