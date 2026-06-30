وتىز جىلدا پارلامەنت 3,5 مىڭعا جۋىق زاڭ قابىلدادى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پارلامەنتى وتىز جىلدان استام ۋاقىتتا 3,5 مىڭعا جۋىق زاڭ قابىلداپ، ەلدىڭ قۇقىقتىق جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ مەن مەملەكەتتىلىكتى نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوستى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ سوڭعى بىرلەسكەن وتىرىسىندا ايتتى.
- وسىدان وتىز جىلدان استام ۋاقىت بۇرىن ەلىمىزدە تۇڭعىش كاسىبي پارلامەنت قۇرىلدى. مۇلدە جاڭا ينستيتۋتسيونالدىق ۇلگىگە كوشكەن زاڭ شىعارۋشى ورگان مەملەكەتتىگىمىزدى نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوستى، سونداي-اق ەلىمىزدىڭ قۇقىقتىق نەگىزىن قالىپتاستىرۋ جانە نارىقتىق ەكونوميكانى ورنىقتىرۋ ىسىندە ماڭىزدى ءرول اتقاردى، - دەدى پرەزيدەنت.
ونىڭ ايتۋىنشا وتىز جىلدىڭ ىشىندە 3,5 مىڭعا جۋىق اسا قاجەتتى زاڭ قابىلداندى. ال ءاربىر ونىنشى زاڭعا دەپۋتاتتار وزدەرى باستاماشى بولدى.
- زاڭ شىعارۋ جۇيەسىنىڭ قاينار باستاۋىندا بۇكىل حالقىمىزعا جانە حالىقارالىق قاۋىمداستىققا تانىمال ساياساتكەرلەرىمىز، كورنەكتى مەملەكەت قايراتكەرلەرى، بەلگىلى قوعام قايراتكەرلەرى تۇردى. ولاردىڭ جەمىستى ەڭبەگى پارلامەنت تاريحىندا وشپەس ءىز قالدىردى. قاجىرلى قىزمەت حالقىمىزدىڭ جادىندا ماڭگى ساقتالىپ قالارىنا كۇمان جوق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پارلامەنت ءاردايىم ۋاقىت تالابىنا تەز بەيىمدەلىپ، قوعام سۇرانىسىنا لايىقتى جاۋاپ بەرە الاتىن جاسامپاز قۇرىلىم بولدى.
مەملەكەتىمىزدىڭ باستى وكىلدى ورگانى قوعامنىڭ ءتۇرلى سالاسىنداعى كاسىبي مامانداردى ءبىر ماقساتقا توعىستىردى. ەلىمىزدە ساياسي جانە زاڭنامالىق تۇرعىدان ساپاسى جوعارى پارلامەنتتىك مادەنيەت قالىپتاستى.
- بۇل - قازاقستاندى دامىعان ەل رەتىندە ايقىندايتىن ەڭ ماڭىزدى كورسەتكىشتىڭ ءبىرى. تۇپتەپ كەلگەندە، پارلامەنتتىڭ ءاربىر شاقىرىلىمى قازاقستاننىڭ العا قاراي نىق سەنىممەن قادام باسۋىنا زور سەرپىن بەردى، باسقاشا ايتساق، ۇلتىمىزدىڭ ەۆوليۋتسيالىق ورلەۋ جولىنىڭ جارقىن ۇلگىسىنە اينالدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ەسكە سالساق، بيىل 1-قىركۇيەكتەن باستاپ جاڭا پارلامەنت - قۇرىلتاي ءوز جۇمىسىنا كىرىسەدى.
اتا زاڭنىڭ 94-بابىنا سايكەس، رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى 2026 -جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى، بۇعان دەيىن قابىلدانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ قولدانىسى سول مەزگىلدەن باستاپ توقتاتىلادى. رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا كونستيتۋتسيا قابىلدانعان كۇن مەملەكەتتىك مەرەكە - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى كۇنى دەپ جاريالانادى.
ناقتىراق ايتقاندا، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ 95-بابىندا 1995 -جىلعى 30-تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنا سايكەس قالىپتاستىرىلعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پارلامەنتى ءوز وكىلەتتىگىن 2026 -جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ توقتاتاتىنى جازىلعان.
ال كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەن كۇننەن باستاپ ءبىر اي ىشىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قۇرىلتاي سايلاۋىن جاريالايدى جانە ول ەكى اي ىشىندە وتكىزىلەدى. ءبىرىنشى شاقىرىلعان قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى اشىلعان كۇننەن باستاپ ەكى اي ىشىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قۇرىلتايدىڭ كەلىسىمىمەن ۆيتسە-پرەزيدەنتتى تاعايىنداۋعا ءتيىس.