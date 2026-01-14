وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتىنە ءولىم جازاسى كەسىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - سەيسەنبى كۇنى ارنايى پروكۋرورلار توبى بۇرىنعى پرەزيدەنت يۋن سوك يەلگە اسكەري جاعداي ەنگىزۋ ارەكەتى ءساتسىز اياقتالعانى ءۇشىن ءولىم جازاسىنا كەسۋدى تالاپ ەتتى.
Yonhap اقپاراتى بويىنشا، ءولىم جازاسىن تالاپ ەتۋ بۇرىنعى پرەزيدەنتتىڭ سەۋل ورتالىق اۋداندىق سوتىنداعى سوڭعى تىڭداۋى كەزىندە جاسالدى. ارنايى پروكۋرور چو ىن سوكتىڭ كومانداسى يۋن سوك يەلدى كوتەرىلىستى قوزدىرۋشى، سوت بيلىگى مەن زاڭ شىعارۋشى بيلىكتى باسىپ الۋ ارقىلى بيلىكتە قالۋعا تىرىستى دەپ ايىپتادى.
بۇرىنعى پرەزيدەنت 2024 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا اسكەري جاعدايدى قىسقا مەرزىمگە ەنگىزۋ ارقىلى توڭكەرىس ۇيىمداستىردى جانە بيلىكتى تەرىس پايدالاندى دەپ ايىپتالعان بولاتىن.
ارنايى پروكۋرورلار توبىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، بۇرىنعى پرەزيدەنت ساياسي قارسىلاستارىن جويۋ جانە بيلىكتى مونوپوليالاۋ جانە ساقتاۋ ءۇشىن اسكەري جاعداي جاريالادى، بۇل ونىڭ ارنايى رەجيم تۋرالى جارلىعى ەلدى جۇگەنسىز وپپوزيتسيالىق پارتيادان قورعاۋعا ارنالعان دەگەن پىكىرلەرىنە قايشى كەلەدى.
يۋن سوك يەل شىلدە ايىنان بەرى قاماۋدا، جەلتوقساندا ءساتسىز اياقتالعان اسكەري جاعدايدى جاريالاۋ ارەكەتىنە بايلانىستى ەكىنشى رەت قاماۋعا الىندى.
بۇعان دەيىن سوت وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتىن كەپىلدىكپەن بوساتۋدان باس تارتقانى حابارلانعان بولاتىن.
ساياساتكەردىڭ ايەلى، بۇرىنعى ءبىرىنشى حانىم كيم كون حي دە 12- تامىزدان بەرى قاماۋدا. ول اكسيا باعاسى اينالاسىندان مانيپۋلياتسيا جاسادى ايىپتالدى.
بۇعان دەيىن قىرعىزستان كونستيتۋتسياسىنا ءولىم جازاسىن ەنگىزۋ ۇسىنىلعانى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا