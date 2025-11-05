وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى ءبىرىنشى حانىمى Chanel سومكەلەرىن سىيلىق رەتىندە العانىن مويىندادى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى ءبىرىنشى حانىمى كيم گون حي سارسەنبى كۇنى شاماننان ەكى Chanel سومكەسىن العانىن مويىندادى، ءبىراق ولاردى شىركەۋ قىزمەتىنە ايىرباس رەتىندە العانىن جوققا شىعاردى، دەپ حابارلايدى Yonhap.
ءارتۇرلى سىبايلاس جەمقورلىق جانە پاراقورلىق ايىپتاۋلارى بويىنشا قاماۋعا الىنعان كيم العاشقى مويىنداۋىن ءبىلدىردى، سونىمەن بىرگە شىركەۋدەن قىمبات Graff القاسىن العانى تۋرالى ايىپتاۋدى جوققا شىعاردى.
- ءبىرىنشى حانىم كيم گون حي چون سونبەدەن سىيلىق رەتىندە ەكى سومكە العانىن مويىندايدى. الايدا، ول شىركەۋمەن ەشقانداي كەلىسىم بولماعانىن، ەشقانداي سۇراپ الۋ نەمەسە الماسۋ بولماعانىن انىق ايتادى. ول سونداي-اق Graff القاسىن العانىن اشىق تۇردە جوققا شىعاردى، - دەدى ونىڭ ادۆوكاتتارى مالىمدەمەسىندە.
تەرگەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، بيلىكتەن قۋىلعان پرەزيدەنت يۋن سوك يەلدىڭ ايەلى 2022 -جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا يۋن سايلانعاننان كەيىن شىركەۋدىڭ بيزنەس جەڭىلدىكتەرىن قامتاماسىز ەتۋگە كومەكتەسۋ ءۇشىن پارا العان.
ايىپتاۋلاردى تەرگەپ جاتقان ارنايى پروكۋرورلاردىڭ ايتۋىنشا، چون كيمگە سول جىلدىڭ ءساۋىر مەن شىلدە ايلارى ارالىعىندا يۋن ەسىمدى بۇرىنعى شىركەۋ قىزمەتكەرىنىڭ ءوتىنىشى بويىنشا تاۋارلار جەتكىزگەن.
سومكەلەردىڭ قۇنى 8 ميلليون ۆون (5500 ا ق ش دوللارى) جانە ءارقايسىسى 12 ميلليون ۆون، ال القانىڭ قۇنى 62 ميلليون ۆون بولعان.
كيم باستاپقىدا سومكەلەردەن باس تارتقانىن، ءبىراق كەيىنىرەك چوننىڭ تالابىمەن ولاردى قابىلداعانىن ايتتى.
- ول ۇكىمەت قىزمەتكەرىنىڭ جۇبايى رەتىندە سول كەزدە قاتال بولۋى كەرەك بولسا دا، چونمەن قارىم-قاتىناسىنا بايلانىستى سىيلىقتان تولىق باس تارتپاعان قاتەلىگىن مويىندايدى. سىيلىقتار پايدالانىلماعان جانە بۇرىن چون سونبەگە تولىعىمەن قايتارىلعان، - دەپ مالىمدەدى ادۆوكاتتار.
ادۆوكاتتار سونىمەن قاتار كومەك سۇراۋلارى كيمگە ەشقاشان جەتكىزىلمەگەنىن جانە ولاردىڭ پرەزيدەنتتىڭ بيلىگىنە قاتىسى جوق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
كيم ءوز ارەكەتىنىڭ دۇرىس ەمەستىگىن، ادامداردىڭ كوڭىلىن قالدىرعانىنا قاتتى وكىنەتىنىن مالىمدەدى.
ونىڭ مويىنداۋى چون سوتتاعى كۋالىگىنەن باس تارتىپ، سول كەزدەگى پرەزيدەنت كومەكشىسىنە شىركەۋ قىزمەتكەرىنەن سىيلىقتار بەرگەنىن ايتقاننان كەيىن جاسالدى. ول بۇعان دەيىن بۇل زاتتاردى جوعالتىپ العانىن مالىمدەگەن بولاتىن.
تامىز ايىندا وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى ءبىرىنشى حانىمى سىبايلاس جەمقورلىق ايىپتاۋلارى بويىنشا قاماۋعا الىندى. ول باعالى قاعازدارمەن الاياقتىق جاسادى، سايلاۋ ناتيجەسىنە اسەر ەتۋگە ارەكەت جاسادى جانە ساياسي قىزمەت ءۇشىن قىمبات سىيلىقتار الدى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن.