وڭتۇستىك كورەياداعى قازاقستان ازاماتىنىڭ جوعالۋى: ورتتەن كەيىنگى ساراپتاما جۇمىستارى اياقتالعان جوق
استانا. KAZINFORM - ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ەرلان جەتىبايەۆ وڭتۇستىك كورەياداعى ءورت كەزىندە جوعالىپ كەتۋى مۇمكىن قازاقستان ازاماتىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- ورتتەن كەيىن ادام مۇردەسى تابىلدى. بۇل رەتتە ونىڭ سۇيەگى ساراپتاماعا جىبەرىلدى، - دەدى ەرلان جەتىبايەۆ مينيسترلىكتەگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ساراپتاما قورىتىندىسى وڭتۇستىك كورەياداعى ديپلوماتتارعا ءالى دە بەرىلمەگەن.
- كورەيا جاعىنان اقپارات كەلگەن كەزدە، ءتيىستى اقپاراتتى حابارلايمىز، - دەدى رەسمي وكىل.
ايتا كەتەيىك، بيىل قاڭتار ايىنىڭ سوڭىندا وڭتۇستىك كورەياداعى زاۋىتتاردىڭ بىرىندە ءورت بولىپ، ەكى شەتەلدىك جوعالىپ كەتكەنى ءمالىم بولدى. وسى ورايدا بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا ەكى ادامنىڭ ءبىرى قازاقستان ازاماتى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلاندى.
