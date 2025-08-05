وڭتۇستىك كورەياداعى كوك ءۇي قايتادان پرەزيدەنت رەزيدەنسياسىنا اينالادى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتتەرىنىڭ رەزيدەنسياسى رەتىندە تانىمال كوك ءۇي 1 -تامىزدان باستاپ تۋريستەر ءۇشىن جابىلدى. بۇل تۋرالى The Korea Herald باسىلىمى حابارلادى.
رەزيدەنسيا ءۇش جىلدان استام ۋاقىت قوعامدىق ەكسكۋرسيا ءۇشىن قولجەتىمدى بولعان ەدى. الايدا پرەزيدەنت لي چجە ميەن اكىمشىلىگىنىڭ قايتا قونىستانۋىنا بايلانىستى كوك ءۇي اۋماعىندا قاۋىپسىزدىك تەكسەرىستەرى مەن نىسانداردى الدىن الا باعالاۋ جۇمىستارى باستالدى.
پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ ناقتى قاي كۇنى كوشەتىنى ازىرگە بەلگىسىز. دەگەنمەن لي چجە ميەن كومانداسى چحونۆادە كەشەنىنىڭ كەيبىر بولىكتەرى كەلۋشىلەر ءۇشىن اشىق كۇيىندە قالۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلادى. ءبىراق ولاردىڭ قانشالىقتى قولجەتىمدى بولاتىنى ءالى ناقتىلانباعان.
ايتا كەتەيىك، كوك ءۇي 70 جىلدان استام ۋاقىت بويى وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتتەرىنىڭ رەسمي رەزيدەنسياسى ءارى جۇمىس كەڭسەسى رەتىندە قىزمەت ەتىپ كەلگەن. 2022 -جىلدىڭ مامىر ايىندا بۇرىنعى پرەزيدەنت يۋن سوك يەل رەزيدەنسيانى بوساتىپ، پرەزيدەنتتىك كەڭسەنى سەۋلدىڭ ورتالىعىنداعى يەنسان اۋدانىنا كوشىرگەننەن كەيىن، نىسان حالىققا اشىق بولعان.
2025 -جىلعى 3 -ماۋسىمدا وڭتۇستىك كورەيادا پرەزيدەنتتىك سايلاۋ ءوتتى. بۇل سايلاۋ باستاپقىدا 2027 -جىلعا جوسپارلانعان بولاتىن، الايدا بۇرىنعى پرەزيدەنت يۋن سوك يەلگە قاتىستى يمپيچمەنت پروتسەدۋراسى باستالىپ، 4 -ساۋىردە كونستيتۋتسيالىق سوت ونىڭ وتستاۆكاسىن رەسمي تۇردە بەكىتتى. سودان كەيىن ماۋسىم ايىندا لي چجە ميەن پرەزيدەنت قىزمەتىنە رەسمي كىرىستى.