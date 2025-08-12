20:32, 12 - تامىز 2025 | GMT +5
وڭتۇستىك كورەيادا ەرلەردىڭ دەكرەتكە شىعۋى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى
استانا. قازاقپارات - وڭتۇستىك كورەيادا جىل باسىنان بەرى 34 مىڭنان استام ەركەك دەكرەتتىك دەمالىسقا شىقتى، دەپ حابارلايدى 24kz.
بۇل - ەل ءۇشىن بۇرىن-سوڭدى بولماعان كورسەتكىش. مالىمەتكە قاراعاندا، ولاردىڭ كوبى ءىرى كومپانيالاردىڭ قىزمەتكەرى نەمەسە تابىسى كوپ ازاماتتار. جەرگىلىكتى زاڭ بويىنشا دەكرەتتىك دەمالىس ايەلدەرمەن بىرگە ەر ادامدارعا دا رۇقسات ەتىلگەن. مەرزىمى - جارتى جىلدان ءبىر جارىم جىلعا دەيىن. ونىڭ التى ايى تولەنەدى. اي سايىنعى جاردەماقى مولشەرى شامامەن 1800 دوللاردى قۇرايدى.