ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:32, 12 - تامىز 2025 | GMT +5

    وڭتۇستىك كورەيادا ەرلەردىڭ دەكرەتكە شىعۋى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى

    استانا. قازاقپارات - وڭتۇستىك كورەيادا جىل باسىنان بەرى 34 مىڭنان استام ەركەك دەكرەتتىك دەمالىسقا شىقتى، دەپ حابارلايدى 24kz. 

    Оңтүстік Корея демографиялық дағдарыс алдында тұр – жаңа зерттеу
    Фото: Yonhap

     بۇل - ەل ءۇشىن بۇرىن-سوڭدى بولماعان كورسەتكىش. مالىمەتكە قاراعاندا، ولاردىڭ كوبى ءىرى كومپانيالاردىڭ قىزمەتكەرى نەمەسە تابىسى كوپ ازاماتتار. جەرگىلىكتى زاڭ بويىنشا دەكرەتتىك دەمالىس ايەلدەرمەن بىرگە ەر ادامدارعا دا رۇقسات ەتىلگەن. مەرزىمى - جارتى جىلدان ءبىر جارىم جىلعا دەيىن. ونىڭ التى ايى تولەنەدى. اي سايىنعى جاردەماقى مولشەرى شامامەن 1800 دوللاردى قۇرايدى.

