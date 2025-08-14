وڭتۇستىك كورەيادا ءيت ەتىن جەۋگە تىيىم سالىندى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيادا ءيت ەتىن وندىرەتىن جەتى فەرماعا شاققاندا جەتەۋى جۇمىسىن توقتاتتى. بۇل ەلدە ءبىر جىل بۇرىن ارنايى زاڭ قابىلدانعاننان كەيىن ورىن الدى، دەپ حابارلايدى Yonhap.
اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەلدەگى 1537 ءيت ەتىن وندىرەتىن فەرمانىڭ 1072- ءسى (%70) 2024 -جىلعى تامىزدا كۇشىنە ەنگەن زاڭنان كەيىن جابىلدى. جابىلعان فەرمالاردا 346 مىڭ ءيت بولعان، بۇل ەلدە ەت ءۇشىن وسىرىلەتىن 468 مىڭ ءيتتىڭ %74- ىن قۇرايدى.
مينيسترلىك 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي مۇنداي فەرمالاردىڭ %75- دان استامى جابىلادى دەپ بولجاپ وتىر. ۆەدومستۆو وكىلى بۇل كورسەتكىشتىڭ كۇتكەننەن جوعارى بولۋىن قوعامنىڭ ءيت ەتىن تۇتىنۋعا تىيىم سالۋىن «ءبىزدىڭ ۇرپاقتىڭ مىندەتى» ەكەنىن تۇسىنۋىمەن جانە مەملەكەتتىك ىنتالاندىرۋ شارالارىمەن بايلانىستىردى.
ارنايى زاڭ ءيتتى ەت ءۇشىن وسىرۋگە، سويۋعا، تاراتۋعا جانە ساتۋعا تىيىم سالادى. سونداي-اق بۇل سالاداعى ادامدارعا ماماندىق اۋىستىرۋ ءۇشىن سۋبسيديا قاراستىرىلعان.
2027 -جىلدان باستاپ ءۇش جىلدىق وتپەلى كەزەڭ اياقتالعان سوڭ، زاڭدى بۇزعاندارعا ەكى جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ نەمەسە 30 ميلليون ۆونعا (شامامەن 21753 ا ق ش دوللارى) دەيىن ايىپپۇل سالۋ قاراستىرىلادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2024 -جىلى وڭتۇستىك كورەيانىڭ ۇلتتىق جينالىسى ءيت ەتىن جەۋگە تىيىم سالاتىن ارنايى زاڭ قابىلداعان ەدى. سول كەزدە ەل تۇرعىندارىنىڭ %90- ى ءيت ەتىن تۇتىنۋعا قارسى ەكەنىن مالىمدەگەن.