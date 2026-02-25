22:11, 25 - اقپان 2026 | GMT +5
وڭتۇستىك كورەيادا بالا تۋۋ دەڭگەيى ارتتى
استانا. قازاقپارات - وڭتۇستىك كورەيا دەموگرافيالىق داعدارىستى ەڭسەرە باستادى.
جەرگىلىكتى ستاتيستيكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، بىلتىر بالا تۋۋ كوەففيتسيەنتى الدىڭعى جىلعى 0,75 دەڭگەيىنەن 0,80-گە دەيىن كوتەرىلگەن. ءتىپتى ەلدەگى ادەتتە ەڭ تومەن بولىپ كەلەتىن سەۋلدىڭ وزىندەگى ءوسىم 9 پايىزعا جوعارىلادى.
ماماندار وڭ وزگەرىسكە مەملەكەت تاراپىنان جاسالعان قولداۋ جانە كوروناۆيرۋس ىندەتىنەن كەيىنگى قالپىنا كەلۋ شارالارى اسەر ەتتى دەپ ەسەپتەيدى. جالپى ۇكىمەت كەيىنگى 20 جىلدا وتباسىلارعا كومەك رەتىندە جۇزدەگەن ميلليارد دوللار بولگەن. بۇل قاتارعا اقشالاي مول سىياقى، تۇرعىن ءۇيدى جەڭىلدىكپەن بەرۋ جانە بالا كۇتىمىنە ارنالعان دەمالىس مەرزىمىن ۇزارتۋ جاتادى.