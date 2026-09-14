وڭتۇستىك كورەيادا Alatau City-دە ءىرى جوبالاردى ىسكە اسىرۋ مۇمكىندىگى تالقىلاندى
استانا. KAZINFORM - كورەيا رەسپۋبليكاسىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ،Lotte Hotels Resorts ،Doosan Enerbility جانە Global Green Growth Institute (GGGI) باسشىلىعىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى.
تاراپتار كورەي كومپانيالارىنىڭ Alatau City-دەگى ينفراقۇرىلىمدىق جانە ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا قاتىسۋىن تالقىلادى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا قانات بوزىمبايەۆ قازاقستاندىق-كورەي ستراتەگيالىق ارىپتەستىگىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن جانە جاڭا قالانى دامىتۋ ءۇشىن وزىق تەحنولوگيالاردى، ينۆەستيتسيالاردى جانە حالىقارالىق ساراپتامانى تارتۋعا مۇددەلىلىگىن اتاپ ءوتتى.
- Alatau City - قازاقستاننىڭ باستى ۇلتتىق جوبالارىنىڭ ءبىرى. بۇگىندە قالا ءۇشىن ارناۋلى ينۆەستيتسيالىق جانە رەتتەۋشىلىك ورتا قالىپتاستىرىلىپ، زاماناۋي ينفراقۇرىلىم قۇرىلۋدا. ءبىز جەتەكشى كورەي كومپانيالارىمەن ۇزاق مەرزىمدى ارىپتەستىككە مۇددەلىمىز جانە بىرلەسكەن جوبالاردى ناقتى پىسىقتاۋعا دايىنبىز، - دەپ اتاپ كورسەتتى قانات بوزىمبايەۆ.
KEPCO- مەن كەزدەسۋدە Alatau City- ءدىڭ ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ بويىنشا ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆالارى قارالدى. اتاپ ايتقاندا، كورەي كورپوراتسياسىنىڭ ەلەكتر ەنەرگياسىن بەرۋ جانە تاراتۋ جۇيەلەرىن جوبالاۋعا، قوسالقى ستانسالار سالۋعا، ۇلتتىق ەنەرگيا جۇيەسىمەن ينتەگراتسيالاۋعا جانە جەرگىلىكتى ەلەكتر جەلىلەرىن قوسۋعا قاتىسۋى تالقىلاندى.
Doosan Enerbility جانە GGGI باسشىلىعىمەن Alatau City- ءدىڭ مەنشىكتى گەنەراتسياسىن دامىتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى. پەرسپەكتيۆالى باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندە قۋاتى 2×250 مۆت بولاتىن، كەيىننەن سۋتەگىگە كوشۋ مۇمكىندىگى بار گاز ەلەكتر ستانساسىن سالۋ قاراستىرىلۋدا.
جوبانى مەملەكەتتىك-جەكەشەلىك ارىپتەستىك تەتىكتەرىن قولدانا وتىرىپ ىسكە اسىرۋ الدىن الا قاراستىرىلۋدا.
سونداي-اق تۋريستىك جانە قوناق ءۇي ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى. Lotte Hotels Resorts كومپانياسىمەن Alatau City-دە L7 by Lotte قوناق ءۇيى بار كوپفۋنكتسيونالدى كەشەندى ىسكە اسىرۋ مۇمكىندىگى تالقىلاندى. قۇنى $200 ميلليوننان اساتىن جوبا 180 ءنومىرلى قوناق ءۇيدى، كەڭسە كەڭىستىكتەرىن جانە تۇرعىن اپارتامەنتتەردى كوزدەيدى.
كەزدەسۋلەر قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار تالقىلانعان جوبالار بويىنشا، ونىڭ ىشىندە ولاردى قارجىلاندىرۋ جانە ىسكە اسىرۋ تەتىكتەرىن ايقىنداۋ جونىندە بىرلەسكەن جۇمىستى جالعاستىرۋعا كەلىستى. Alatau City Authority بۇل جۇمىستى سالالىق مەملەكەتتىك ورگاندارمەن جانە الەۋەتتى سەرىكتەستەرمەن بىرلەسىپ ۇيلەستىرۋدى جانە سۇيەمەلدەۋدى قامتاماسىز ەتەدى. قازىرگى ۋاقىتتا Alatau City- ءدىڭ ينۆەستيتسيالىق پورتفەلى جالپى قۇنى $6,9 ميلليارد بولاتىن، ىسكە اسىرىلۋى 55 مىڭنان استام جۇمىس ورنىن قۇرۋدى كوزدەيتىن 67 جوبانى قامتيدى.
تالقىلانىپ جاتقان جوبالاردى ىسكە اسىرۋ Alatau City- ءدىڭ كەشەندى دامۋىنا، اتاپ ايتقاندا، سەنىمدى ەنەرگەتيكالىق جانە ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمدى قالىپتاستىرۋعا، قوناق ءۇي، ىسكەرلىك جانە كوممەرتسيالىق نىسانداردى دامىتۋعا ىقپال ەتەدى. حالىقارالىق سەرىكتەستەردى تارتۋ جانە جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ قوسىمشا جۇمىس ورىندارىن اشۋعا، قالالىق قىزمەتتەردىڭ اياسىن كەڭەيتۋگە، سونداي-اق ىسكەرلىك بەلسەندىلىكتىڭ وسۋىنە جانە قالالىق ورتانىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا جاعداي جاسايدى.
ايتا كەتەلىك Alatau City سيفرلىق ەگىزىن جاساۋعا وڭتۇستىك كورەيالىق كومپانيالار كومەكتەسەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.