وڭتۇستىك كورەيا ينۆەستورلارى Alatau city جوباسىن قالاي قابىلدادى
استانا. قازاقپارات – 15-قازان كۇنى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ وڭتۇستىك كورەياداعى روۋد-شوۋدا Alatau city جوباسىن تانىستىردى. وسى وقيعا وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا ءبىراز رەزونانس تۋدىردى.
سيرەك مەتالداردان ج ي- گە دەيىن
قانات بوزىمبايەۆ «تاڭعى جۇپار» ەلىندە Alatau Rise with Kazakhstan فورۋمىنىڭ اشىلۋىنا قاتىسىپ، الەۋەتتى ينۆەستورلار الدىندا الاتاۋ قالاسىنىڭ جاڭا جوباسىن تانىستىردى.
Alatau City- ءدى قازاقستان ۇكىمەتى تەحنولوگيالىق كومپانيالار مەن ەكسپورتقا باعىتتالعان وندىرىستەردىڭ بولاشاق ورتالىعى رەتىندە دامىتۋعا مۇددەلى. بۇل قالا ينۆەستورلارعا قاناتتى قوعامدىق كولىك، سۋتەگى ەكونوميكاسى سياقتى سالالاردا ىنتالاندىرۋ باعدارلامالارىن ۇسىنۋعا دايىن.
قانات بوزىمبايەۆ فورۋمدا سويلەگەن سوزىندە كورەيالىق كومپانيالارمەن ەلەكترونيكا، جاڭارتىلاتىن ەنەرگەتيكا، مەديتسينا، ءبىلىم بەرۋ جانە قالا سەرۆيستەرىن سيفرلاندىرۋ سالالارىندا ىنتىماق ورناتۋدىڭ الەۋەتى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
قازىر قازاقستاندا 800 دەن استام كورەي كومپانياسى ەنەرگەتيكا، قۇرىلىس، قارجى، دەنساۋلىق ساقتاۋ، اۆتوموبيل ونەركاسىبى جانە جوعارى تەحنولوگيا سالالارىندا تابىستى جۇمىس ىستەپ جاتقانى دا ايتىلدى. 2024-جىلى كورەيا رەسپۋبليكاسى قازاقستاننىڭ ساۋدا سەرىكتەستەرى اراسىندا 10-ورىنعا، سالعان ينۆەستيتسيالار كولەمى بويىنشا 3-ورىنعا شىقتى.
- ءبىز بىرلەسكەن جوبالاردى ودان ءارى كەڭەيتىپ، ونەركاسىپ جانە ەنەرگەتيكا سالالارىندا كورەيالىق كومپانيالاردى تارتۋعا مۇددەلىمىز. سىزدەردى Alatau city ۇلتتىق جوباسىنا قاتىسۋعا شاقىرامىز، - دەدى قانات بوزىمبايەۆ.
ۆيتسە-پرەمەر باستاعان قازاقستاندىق دەلەگاتسيا وڭتۇستىك كورەيانىڭ زاڭ شىعارۋشى، اتقارۋشى ورگاندارى مەن بيزنەس وكىلدەرىمەن ەكىجاقتى كەزدەسۋلەر وتكىزدى. كەلىسسوزدەر اياسىندا ماڭىزدى مينەرالدى شيكىزاتتى ءوندىرۋ سالاسىنداعى بىرلەسكەن جۇمىستان باستاپ جاساندى ينتەللەكتتى دامىتۋعا دەيىنگى باعىتتاردىڭ كەلەشەگى ءسوز بولدى. وسى كەزدەسۋلەردىڭ ءبارىن وڭتۇستىك كورەياداعى ب ا ق- تىڭ جان-جاقتى جازىپ جاتقانى ءوزارا بايلانىسقا قىزىعۋشىلىق بار ەكەنىن كورسەتسە كەرەك.
باستى نازار يننوۆاتسيادا
وڭتۇستىك كورەيانىڭ The Financial News گازەتى ءىرى قازاقستان دەلەگاتسياسىنىڭ قۇرامىندا كەلگەن ۇكىمەت وكىلدەرىمەن بىرگە ءىرى بيزنەس وكىلدەرىن ءتىزىپ تۇرىپ جازدى.
بۇل ماتەريالدا Alatau City قالاسىنا ينۆەستيتسيا سالاتىن وڭتۇستىك كورەيا كومپانيالارىنا قانداي مۇمكىندىكتەردىڭ ەسىگى اشىلاتىنى تولىق باياندالعان.
- ءبىز كورەيادان كەلەتىن بارلىق يننوۆاتسيانى قۇپتايمىز، - دەدى قانات بوزىمبايەۆ AJU Press-كە بەرگەن سۇحباتىندا.
سونداي-اق، ول جوباعا ا ق ش پەن قىتايدان كاپيتال تارتىلعانىن ايتتى.
قانات بوزىمبايەۆ الاتاۋدى «كريپتو-قالا» دەپ سيپاتتادى، وندا بلوكچەين مەن سيفرلىق قارجى كۇندەلىكتى ءومىردىڭ ءبىر بولىگىنە اينالاتىنىن ايتا كەلىپ، سۋتەگى ەنەرگەتيكاسى ىنتىماقتاستىقتىڭ ەڭ پەرسپەكتيۆالى باعىتى بولاتىنىن جەتكىزدى.
- Doosan ۇسىناتىن يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالار الاتاۋ قالاسىندا ىسكە اسىپ، اسىرەسە كوگىلدىر جانە جاسىل سۋتەگى سالاسىن بەلسەندى قامتيدى دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
AJU Press بۇل مالىمەتتەردى قازاقستان ۇكىمەتى وڭتۇستىك كورەيانىڭ Samsung C T، Hyundai E C جانە Daewoo E C سياقتى كومپانيالارىن قالا دامۋىنىڭ باستاپقى كەزەڭىنە تارتۋعا نيەتتى ەكەنىن ايتىپ تولىقتىرادى.
ءورشىل جوبا تۋرالى باتىل مالىمدەمە
The Korea Times باسىلىمى قازاقستان Alatau City جوباسىنىڭ ارقاسىندا ورتالىق ازياداعى يننوۆاتسيالار مەن سيفرلىق قارجى ورتالىعىنا اينالۋعا ۇمتىلىپ جاتقانىن جازدى.
«مەن كورەيالىق ينۆەستورلار مەن قوناقتاردى وسى ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتىڭ ءبىر بولىگى بولۋعا شاقىرامىن. Korea Times ماتەريالىندا قانات بوزىمبايەۆتىڭ وسى ءسوزى بەرىلدى.
- Alatau city جوباسى - جاڭا سيپاتتاعى قالا عانا ەمەس، رەسۋرستارعا تاۋەلدى ەكونوميكادان يننوۆاتسيالار مەن تەحنولوگيالارعا نەگىزدەلگەن ەكونوميكاعا كوشۋدى كوزدەيتىن باتىل ۇلتتىق مالىمدەمە، - دەيدى كورەيا دەموكراتيالىق پارتياسىنىڭ مۇشەسى پاك حون گىن.
سەۋل الاتاۋدى قولداۋعا دايىن
Yonhap اقپارات اگەنتتىگى جاھاندىق ساۋدا بولجاپ بولمايتىن وزگەرىستەردى باستان كەشىرىپ جاتقان كەزدە ەكى ەلدىڭ ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ جولدارىن تالقىلاۋى وتە ماڭىزدى ەكەنىن جازدى.
كورەيا تاراپىنان كەلىسسوز جۇرگىزگەن جاۋاپتى تۇلعالاردىڭ ءبىرى - ونەركاسىپ ءمينيسترى كيم چجون گۆان. ول ەكى ەلدىڭ ءوندىرىس سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىعىن كەڭەيتۋدى ۇسىنىپ، قازاقستاندى وڭتۇستىك كورەيالىق كومپانيالاردى قۇرىلىس جوبالارى مەن ماڭىزدى مينەرالداردى جەتكىزۋ تىزبەگىندەگى تىعىز ىنتىماقتاستىققا قاتىستىرۋعا ۇندەدى.
KBS World-تىڭ جازعانىنا سۇيەنسەك، كورەيا قازاقستاننىڭ ازيا مەن ەۋروپانى بايلانىستىراتىن حالىقارالىق حابقا اينالۋ جوسپارىن قولداۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى وزىق تەحنولوگيالار مەن اناليتيكالىق ءبىلىم ۇسىنا الادى.
بۇعان دەيىن Alatau City- ءدى دامىتاتىن جوبالارعا اقشا سالعان ينۆەستورلار 25 جىلعا سالىقتان بوساتىلاتىنىن جازعان ەدىك.
اۆتور ەسىمجان ناقتىباي