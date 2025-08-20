وڭتۇستىك كورەيا سولتۇستىك كورەيامەن قارىم-قاتىناسىن جاقسارتۋعا نيەتتى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيانىڭ بىرىگۋ مينيسترلىگى سارسەنبى كۇنى قاراما-قايشىلىقتى توقتاتىپ، بەيبىتشىلىككە قول جەتكىزۋ ءۇشىن كورەيا ارالىق قارىم-قاتىناستاردى جاقسارتۋعا كۇش سالاتىنىن راستادى، دەپ حابارلايدى Yonhap.
سولتۇستىك كورەيا كوشباسشىسى كيم چەن ىننىڭ اپكەسى كيميە چجون لي چجە ميەن اكىمشىلىگىنىڭ بىتىمگەرشىلىك ۇسىنىسىن تاعى جوققا شىعارىپ، سەۋل پحەنيان ءۇشىن ديپلوماتيالىق سەرىكتەس بولا المايتىنىن ايتتى.
ول سونداي-اق لي چجە ميەننىڭ تاريح باعىتىن وزگەرتۋگە قابىلەتسىز ەكەنىن ايتتى جانە وڭتۇستىك كورەيا مەن امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ جالعاسىپ جاتقان بىرلەسكەن اسكەري جاتتىعۋلارىن سىنادى.
- لي چجە ميەن ۇكىمەتىنىڭ كورەي تۇبەگىندە بەيبىتشىلىك ورناتۋ جونىندەگى بەلسەندى شارالارى ءبىر تاراپتىڭ مۇددەسىن كوزدەمەيدى، ءبىراق وڭتۇستىك جانە سولتۇستىك كورەيانىڭ تۇراقتىلىعى مەن گۇلدەنۋىنە باعىتتالعان، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
مينيسترلىك ۇكىمەتتىڭ «دۇشپاندىق پەن تەكەتىرەس ءداۋىرىن ارتقا تاستاپ، كورەي تۇبەگىندە بەيبىت ءومىر ءسۇرۋ مەن ءوزارا دامۋدىڭ جاڭا ءداۋىرىن باستاۋعا» نيەتتى ەكەنىن ايتتى.
بۇعان دەيىن سولتۇستىك كورەيا باسشىسى كيم چەن ىن وڭتۇستىك كورەيا مەن امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ بىرلەسكەن اسكەري جاتتىعۋلارىن سىناپ، ولار سولتۇستىك كورەياعا قارسى «دۇشپاندىق» ۇستانىمىن راستادى دەپ مالىمدەدى.
وتكەن اپتادا وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى لي چجە ميەن سولتۇستىك كورەيانىڭ ساياسي جۇيەسىن قۇرمەتتەيتىنىن ايتىپ، شيەلەنىستى باسەڭدەتۋ ءۇشىن 2018 -جىلعى كورەياارالىق اسكەري كەلىسىمدى قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن جاڭا قادام جاساۋعا ۋادە بەردى.