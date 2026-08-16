وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى ك ح د ر- عا كورەي سوعىسىن رەسمي تۇردە اياقتاۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى لي چجە ميەن ك ح د ر-مەن كورەي سوعىسىن رەسمي تۇردە اياقتاۋ جونىندە كەلىسسوزدەر باستاۋعا جانە سولتۇستىك كورەيانىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنىڭ دامۋىن تەجەۋ شارالارىن تالقىلاۋعا ۇندەدى.
بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگى Yonhap-قا سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
وڭتۇستىك كورەيا كوشباسشىسى بۇل ۇسىنىسىن 15- تامىزدا كورەيانىڭ جاپون وتارلىق بيلىگىنەن ازات ەتىلگەنىنىڭ 81 جىلدىعىنا ارنالعان سالتاناتتى شارادا ايتتى.
- ءبىر-بىرىمىزگە قاۋىپ ءتوندىرۋ نيەتىنەن باس تارتىپ، سوعىسقا تىكەلەي قاتىسقان تاراپتار رەتىندە ۇزاققا سوزىلعان سوعىستى توقتاتۋ ماسەلەسىن تالقىلاۋدى باستايىق. (…) وسى ۇدەرىس بارىسىندا سولتۇستىكتىڭ يادرولىق الەۋەتىن دامىتۋىن توقتاتۋدىڭ ءتيىمدى جولدارىن دا تالقىلاي الامىز، - دەدى لي چجە ميەن.
اگەنتتىكتىڭ حابارلاۋىنشا، وڭتۇستىك جانە سولتۇستىك كورەيا ءالى دە رەسمي تۇردە سوعىس جاعدايىندا. سەبەبى 1950-1953 -جىلدارداعى كورەي سوعىسى بەيبىت كەلىسىممەن ەمەس، ءبىتىم تۋرالى كەلىسىمگە قول قويۋمەن اياقتالعان.
وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى قازىرگى ءبىتىم جۇيەسىن كورەي تۇبەگىندەگى تولىققاندى بەيبىتشىلىك رەجيمىمەن الماستىرۋعا كۇش سالاتىنىن مالىمدەدى.
لي چجە ميەن ەكى تاراپتى تەكەتىرەستەن باس تارتۋعا ۇندەدى.
— وڭتۇستىك جانە سولتۇستىك كورەيا بەيبىت قاتار ءومىر ءسۇرۋ جانە ءوزارا دامۋ ءۇشىن كەلىسسوزدەر ۇستەلىنە وتىرادى دەپ ۇمىتتەنەمىن، — دەدى ول.
سونىمەن قاتار پحەنيان سەۋلدىڭ ديالوگتى قايتا باستاۋ جونىندەگى بۇعان دەيىنگى ارەكەتتەرىنە ازىرگە جاۋاپ بەرگەن جوق، دەپ اتاپ ءوتتى اگەنتتىك. لي چجە ميەن اكىمشىلىگى ك ح د ر- مەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋگە ۇمتىلىسىن جالعاستىراتىنىن مالىمدەدى.
سونداي-اق وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى تۇبەكتەگى شيەلەنىستى باقىلاۋعا جانە داعدارىستاردىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن «كوپ دەڭگەيلى قاۋىپسىزدىك جۇيەسىن» قۇرۋدى قولدادى. ونىڭ ايتۋىنشا، كورەي تۇبەگىندەگى بەيبىتشىلىك بۇكىل سولتۇستىك- شىعىس ازياداعى تۇراقتىلىق پەن ىنتىماقتاستىققا ىقپال ەتۋى مۇمكىن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى لي چجە ميەن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆقا جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنە قىلمىستىق توپ مۇشەلەرىن ۇستاۋ جانە ولاردى وتانىنا جەدەل قايتارۋ ىسىندەگى ىنتىماقتاستىق ءۇشىن العىس بىلدىرگەنىن جازعانبىز.