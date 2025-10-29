وڭتۇستىك كورەيا دونالد ترامپقا ەجەلگى التىن ءتاجدىڭ كوشىرمەسىن تابىس ەتتى
استانا. قازاقپارات - 29 -قازاندا وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى لي چجە ميەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپقا امەريكالىق كوشباسشىنىڭ مەملەكەتتىك ساپارىنىڭ قۇرمەتىنە ەجەلگى التىن ءتاجدىڭ كوشىرمەسىن جانە ەڭ جوعارى مەملەكەتتىك ماراپاتتى تابىس ەتتى، دەپ حابارلايدى Yonhap اقپارات اگەنتتىگى.
چحونماچحون قابىرىنەن تابىلعان التىن ءتاجدىڭ كوشىرمەسى ترامپتى قارسى الۋ ءراسىمى كەزىندە ەلدىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىنداعى اتتاس قالادا ورنالاسقان، سيللا پاتشالىعىنىڭ ەجەلگى استاناسى بولعان (ب. ز. د. 57 - ب. ز. 935 ج ج. ) كيەنچجۋ ۇلتتىق مۇراجايىندا تانىستىرىلدى.
- كورەيا مەن قۇراما شتاتتار اراسىنداعى سەنىم مەن سەرىكتەستىكتىڭ قايتا جاندانۋى ءۇشىن، - دەدى لي ترامپقا شىنى ۆيتريناداعى ءتاجدى تابىستاۋ كەزىندە.
- ءبىز سىزگە وسى التىن ءتاجدى كيەنچجۋعا مەملەكەتتىك ساپارىڭىزدىڭ قۇرمەتىنە تابىستايمىز، سەبەبى ول كورەي تۇبەگىنە العاشقى بەيبىتشىلىك اكەلگەن جانە كورەي-امەريكالىق وداعىنىڭ جاڭا «التىن ءداۋىرىن» اشقان سيللا رۋحىن بىلدىرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ حاتتاما جونىندەگى ورىنباسارى كيم تحە چجين.
وڭتۇستىك كورەيا كوشباسشىسى سونىمەن قاتار امەريكالىق ارىپتەسىنە كورەي تۇبەگىندەگى تۇراقتىلىقتى ساقتاۋعا جانە بەيبىتشىلىكتى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن ەلدىڭ ەڭ جوعارى مەملەكەتتىك ناگراداسى - مۋگۋنحۆانىڭ ۇلكەن وردەنىن تابىس ەتتى. بۇل ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ بۇل بەدەلدى ماراپاتتى العاش رەت الۋى.
ءوز كەزەگىندە دونالد ترامپ لي چجە ميەنگە العىس ايتىپ، وڭتۇستىك كورەيا مەن قۇراما شتاتتار اراسىنداعى قارىم- قاتىناس «وتە مىقتى» ەكەنىن جانە «ءتىپتى نىعايا تۇسەتىنىن» اتاپ ءوتتى.
تامىز ايىندا ۆاشينگتوندا وتكەن كەزدەسۋ كەزىندە وڭتۇستىك كورەيا كوشباسشىسى ترامپقا «تاسباقا كەمە» دەپ اتالاتىن ءداستۇرلى كورەيالىق اسكەري كەمەنىڭ مودەلىن سىيعا تارتتى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پەن وڭتۇستىك كورەيا اراسىنداعى ساۋدا كەلىسىمى جاسالماۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان بولاتىنبىز.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا