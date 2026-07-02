وتكەننىڭ تۇتقىنىندا قالۋعا بولمايدى - ەرمۇرات ءباپي
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قوعامىندا تاريحي ادىلەتتىلىك ماسەلەسى ءجيى تالقىلانادى. الايدا وتكەننىڭ قاسىرەتتەرىنە ۇنەمى نازار اۋدارىپ، سوعان بايلانىپ قالۋ ەلدىڭ دامۋىنا كەدەرگى كەلتىرۋى مۇمكىن. ءماجىلىستىڭ بۇرىنعى دەپۋتاتى ەرمۇرات ءباپيدىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەتتىڭ العا جىلجۋى ءۇشىن ەڭ الدىمەن ۇلتتىڭ بويىندا قۋات، رۋح كۇشى جانە بولاشاققا دەگەن سەنىم بولۋى قاجەت.
- بىزدە وسى زامانمەن قاتار جۇرۋگە جەتكىلىكتى كۇش-قۋات بولۋى كەرەك. جاس ۇرپاقتىڭ بويىندا ىشكى قۋات بولۋى ءتيىس. ەگەر ءبىز ۇنەمى وتكەنگە قاراپ، تەك وتكەندى ايتىپ، كورگەن قاسىرەتىمىزدى ەسكە الىپ، ساتسىزدىكتەرىمىزگە كىنالىلەردى ۇزدىكسىز ىزدەي بەرسەك، وندا تەك جىلاپ- سىقتايتىن حالىقتىڭ پسيحولوگياسىنا ءتۇسىپ كەتۋىمىز مۇمكىن، - دەيدى ەكس-دەپۋتات.
ەرمۇرات ءباپي بۇل ويىن پرەزيدەنتتىڭ قىزىلوردادا وتكەن ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىسىندا ايتقان «تاريحي جاراقاتتان قالىپتاسقان ۇلتتىق پسيحولوگيادان ارىلۋ قاجەت» دەگەن سوزىمەن بايلانىستىرادى. ونىڭ ايتۋىنشا، وسى تۇرعىدا ەڭ الدىمەن جازۋشىلار مەن ادەبيەت وكىلدەرىنىڭ ءرولى ەرەكشە. ولار شىعارمالارىندا وتكەننىڭ سارقىنشاقتارى مەن اۋىل ءومىرى تۋرالى عانا جازۋدى دوعارىپ، جاستاردى جاسامپازدىققا، ءبىلىم الۋعا، ۇلكەن ماقسات قويۋعا، جۇرەگى مەن ىسىندە ادال بولۋعا جىگەرلەندىرەتىن زاماناۋي قالالىق رومان جانرىنداعى تۋىندىلارعا كوبىرەك دەن قويۋى قاجەت.
باپيدىڭ سوزىنشە، قوعامنىڭ بارلىق كۇشى مەن ۇمتىلىسى وتكەنگە وكىنىش بىلدىرۋگە ەمەس، بولاشاقتىڭ مۇمكىندىكتەرىنە باعىتتالۋى ءتيىس.
- بارلىق قيىندىقتىڭ سەبەبىن وزگەدەن كورۋ، ءبارىن حالىق باسىنان وتكەرگەن قاسىرەتتەرمەن ءتۇسىندىرۋ جانە كىنالىلەردى ىزدەۋ ەشقانداي ناتيجە بەرمەيدى. مەنىڭشە، پرەزيدەنت جەتكىزگىسى كەلگەن نەگىزگى وي - وسى، - دەيدى ول.
دەپۋتات سونداي- اق الەمدىك تاجىريبەگە نازار اۋدارادى. ونىڭ پىكىرىنشە، كوپتەگەن مەملەكەتتەر ءوز تاريحىندا اۋىر كەزەڭدەردى باستان وتكەرگەنىمەن، كەيىن بولاشاققا باعىتتالعان دامۋ جولىن تاڭدادى.
مىسال رەتىندە ول ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان كەيىنگى گەرمانيانى كەلتىرەدى. بۇل ەل فاشيستىك يدەولوگيادان باس تارتىپ، قوعامنىڭ ساناسىن وزگەرتتى. جاپونيا اتوم بومبالارىنىڭ زاردابىن كورگەنىنە قاراماستان، كەيىن الەمدەگى جەتەكشى تەحنولوگيالىق جانە ەكونوميكالىق دەرجاۆالاردىڭ بىرىنە اينالىپ، ا ق ش-پەن تىعىز ىنتىماقتاستىق ورناتتى. ال وڭتۇستىك كورەيا دا جويقىن سوعىستان كەيىن قىسقا ۋاقىت ىشىندە ەڭ دامىعان مەملەكەتتەردىڭ قاتارىنا قوسىلدى.
- ءبىزدىڭ بولاشاققا دەگەن ۇمتىلىسىمىز وتكەننىڭ قاسىرەتىنە دەگەن بايلانىسىمىزدان الدەقايدا كۇشتى بولۋى كەرەك، - دەيدى ەرمۇرات ءباپي.
دەپۋتات بۇل قۇبىلىستى «بالالىق شاقتاعى پسيحولوگيالىق جاراقات» ۇعىمىمەن دە سالىستىرادى. ونىڭ ايتۋىنشا، ەگەر ادام ءومىر بويى تەك سول جاراقاتپەن ءومىر سۇرسە، تولىققاندى دامي المايدى جانە كوبىنە ءساتسىز ادام بولىپ قالادى. سول سياقتى ۇلت تا ءوزىن قۇربان رەتىندە قابىلداۋ پسيحولوگياسىنان ارىلىپ، تاريحي تاجىريبەدەن ساباق الىپ، پروگرەسسيۆتى، قۋاتتى ءارى وركەندەگەن مەملەكەت قۇرۋ جولىندا العا جىلجۋى ءتيىس.