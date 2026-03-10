وتكەن جىلى 15 مىڭنان استام ازامات جالداپ تۇرعان پاتەرىن جەكەشەلەندىرىپ الدى
استانا. KAZINFORM - وتكەن جىلى 15 مىڭنان استام ازامات جالدامالى تۇرعىن ءۇيدى جەكەشەلەندىرىپ الدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ ايتتى.
- بيىلدان باستاپ جالعا بەرىلەتىن تۇرعىن ءۇيدى ساتىپ الۋ جانە ينفراقۇرىلىم تارتۋدى قارجىلاندىرۋ وڭىرلەر مەن جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەرگە جەتكىزىلگەن جالپى سيپاتتاعى ترانسفەرتتەر ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلادى. سوندىقتان ءوڭىر اكىمدىكتەرى وسى باعىت بويىنشا جەتكىلىكتى قارجىلاندىرۋدى پىسىقتاعانى ءجون، - دەدى ول.
ءمينيستردىڭ پايىمىنشا، تۇرعىن ءۇي ساياساتىن بىرتىندەپ ەنگىزۋ ازاماتتاردىڭ تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋ ءۇشىن وتە ماڭىزدى. مىسالى، وتكەن جىلى مامىردا زاڭناماعا تۇزەتۋلەر ەنگىزىلىپ، اكىمدىكتەردىڭ تۇرعىن ءۇيدى ەسەپكە الۋ جانە ءبولۋ فۋنكتسيالارى «وتباسى بانككە» ءوتتى. جالپى، جىل بويى ازاماتتارعا شامامەن 8 مىڭ جالدامالى تۇرعىن ءۇي جانە 11 مىڭنان استام جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكالىق نەسيە بەرىلدى.
- سونىمەن قاتار تۇرعىن ءۇي تۋرالى زاڭعا تۇزەتۋلەر ەنگىزىلىپ، بۇرىن «ساتىپ الۋ قۇقىعى جوق» جالدامالى تۇرعىن ءۇيدى جەكە مەنشىكتەۋگە رۇقسات بەرىلدى. ناتيجەسىندە وتكەن جىلى 15 مىڭنان استام ازامات اتالعان قۇقىقتى پايدالاندى. مۇنان بولەك، تۇرعىن ءۇي جالداۋ اقىسىن سۋبسيديالاۋ ارقىلى 11 مىڭنان استام ازامات كومەك العان. وسى ماقساتقا رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن 7,6 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. بيىل جالداۋ اقىسىن سول كولەمدە سۋبسيديالاۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى ەرسايىن ناعاسپايەۆ.
ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلى كەزەكتە تۇرعان 14,5 مىڭ ادام باسپانالى بولدى.