وتكەن جىلدى مول تابىسپەن اياقتادىق - ۇلتتىق قۇرىلتاي
قىزىلوردا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ ىشكى جالپى ءونىمى 300 ميلليارد دوللاردان استى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قىزىلوردا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا ايتتى.
- ءبىز ءبىر ەل، ءبىر حالىق بولىپ جۇمىلا بىلگەننىڭ ارقاسىندا وتكەن جىلدى مول تابىسپەن اياقتادىق. بىلتىر ەكونوميكامىز 6,5 پايىزعا ءوستى. ەلىمىزدىڭ ىشكى جالپى ءونىمى 300 ميلليارد دوللاردان استى. ال جان باسىنا شاققانداعى ۇلەسى تاۋەلسىزدىك تاريحىندا تۇڭعىش رەت 15 مىڭ دوللار بولدى. بۇل - بۇكىل ورتالىق ازيا ايماعى بويىنشا رەكوردتىق كورسەتكىش. ۇلتتىق قوردىڭ ۆاليۋتالىق اكتيۆتەرى 5 ميلليارد دوللارعا ۇلعايدى. التىن-ۆاليۋتا قورىمىز ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتىپ، 65 ميلليارد دوللاردان استى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونىمەن پرەزيدەنت شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ ەكونوميكاداعى ۇلەسى 40 پايىزعا جاقىنداعانىن ايتتى.
- حالىق سانى 20,5 ميلليونعا جۋىقتادى. ازاماتتاردىڭ ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 75,4 جاسقا جەتتى. ەڭ باستىسى، قوعام وزگەردى، رەفورمالارىمىز تۇراقتى سيپاتقا يە بولدى، حالىقتىڭ سانا-سەزىمىندە ۇلكەن بەتبۇرىس جاسالدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.