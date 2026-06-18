وتكەن جىلى ۇلتتىق قور رەكوردتىق ينۆەستيسيالىق كىرىس الدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى ەلىمىزدىڭ التىن-ۆاليۋتا رەزەرۆتەرى 42,8 پايىزعا ءوستى. بۇل تۋرالى سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.
- وتكەن جىلعى تۇراقسىزدىققا قارماستان ماكروەكونوميكالىق تۇراقتىلىقتى ساقتاپ قالدىق. ەكونوميكالىق ءوسىم 6,5 پايىزدى قۇرادى. ينۆەستيتسيالىق كىرىس جانە التىن- ۆاليۋتالىق وپەراتسيالار ەسەبىنەن ەلدىڭ التىن- ۆاليۋتا رەزەرۆتەرى 65,4 ميلليارد دوللارعا دەيىن نەمەسە 42,8 پايىزعا ءوستى. ۇلتتىق قوردىڭ اكتيۆتەرى 63,9 ميلليارد دوللارعا دەيىن نەمەسە 5,1 ميلليارد دوللارعا ۇلعايدى، 8,7 ميلليارد نەمەسە 15,1 پايىز رەكوردتىق ينۆەستيسيالىق كىرىس تىركەلدى. ب ج ز ق اكتيۆتەرى 12 پايىزعا ۇلعايىپ، 25,1 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. ۇلتتىق قارجى جۇيەسىنە دەگەن سەنىم ارتىپ كەلەدى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۇكىمەتتىڭ وتكەن جىلعى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىك اتقارىلۋى تۋرالى ەسەبىن تالقىلاۋ بارىسىندا.
ونىڭ دەرەگىنشە، دوللارلانۋ دەڭگەيى ەڭ تومەنگى كورسەتكىشكە جاقىن. ول 21 پايىزعا تومەندەدى. تەڭگە باعامى 3,7 پايىزعا نىعايدى. بانك سەكتورىنىڭ اكتيۆتەر 70,8 تريلليون تەڭگەگە دەيىن نەمەسە 15 پايىزعا ارتتى. بانكتەردىڭ مەنشىكتى كاپيتالى 10,6 تريلليون تەڭگەگە دەيىن، ياعني 19,2 پايىزعا ءوستى.
- بانكتەردىڭ كرەديت پورتفەلىنىڭ ساپاسى جوعارى. قابىلدانعان پرۋدەنتسيالىق شارالاردىڭ ناتيجەسىندە تۇتىنۋشىلىق كرەديتتەر پورتفەلىنىڭ ءوسىمى 2024 -جىلعى 33,5 پايىزدان وتكەن جىلى 21 پايىزعا دەيىن باياۋلادى. بيزنەسكە كرەديتتەر پورتفەلى 18 پايىزعا ۇلعايدى، - دەدى ۇ ب ءتوراعاسى.
بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تەڭگە باعامىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.