وتباسى مەن بالانى قورعاۋ كونستيتۋتسيانىڭ نەگىزگى قاعيداتى بولىپ قالا بەرەدى - دينارا زاكيەۆا
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيا جوباسىندا وتباسى، نەكە، اتا-انا مەن بالانى قورعاۋ ماسەلەلەرى بۇرىنعىداي مەملەكەتتىڭ ەرەكشە قامقورلىعىندا قالادى.
بۇل تۋرالى بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل دينارا زاكيەۆا كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ بەسىنشى وتىرىسىندا مالىمدەدى.
ۋاكىلدىڭ ايتۋىنشا، كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ 27-بابىندا نەكە مەن وتباسى، انا، اكە جانە بالا مەملەكەتتىڭ قورعاۋىندا بولاتىنى بەكىتىلگەن. سونداي-اق بالالاردى تاربيەلەۋ اتا-انانىڭ تابيعي قۇقىعى ءارى مىندەتى رەتىندە بەلگىلەنگەن.
سونىمەن قاتار ول بۇل نورمالار تەك دەكلاراتسيا ەمەس، مەملەكەتتىك ساياسات پەن بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ سالاسىنداعى پراكتيكالىق جۇمىستىڭ نەگىزى بولىپ وتىرعانىن ايتادى. سوڭعى ءبىر جىلدا عانا بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا 51 مىڭنان استام جاعداي تىركەلىپ، مەملەكەت تاراپىنان قۇقىقتىق قورعاۋ شارالارى قابىلدانعان.
- بۇل نورمالاردىڭ ەڭ باستى ماڭىزى بالالاردىڭ ومىرىندە كورىنىس تاباتىنى. ءاربىر كورسەتكىشتىڭ ارتىندا بالانىڭ تاعدىرى مەن وتباسىلاردىڭ ءومىرى تۇر، - دەدى دينارا زاكيەۆا.
ايتا كەتەيىك، كونستيتۋتسيادا نەكە مەن وتباسى قۇندىلىقتارى، سونداي-اق قورشاعان ورتانى قورعاۋ مىندەتتەرى جاڭا سيپاتپەن كۇشەيتىلەتىنى ايتىلعان بولاتىن.