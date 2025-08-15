ق ز
    12:23, 15 - تامىز 2025 | GMT +5

    «وتباسى - مەكتەپ - مەملەكەت» ۇشتىگى ۇيلەسىمدى بولسا، جاقسى ناتيجەگە جەتۋگە بولادى - پرەزيدەنت

    استانا. KAZINFORM - ۇرپاق تاربيەسىندە اتا-انا، مۇعالىم جانە مەملەكەتتىك ورگاندار بىرگە جۇمىس ىستەۋگە ءتيىس. بۇل تۋرالى ەلوردادا ءوتىپ جاتقان ۇستازداردىڭ رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنتسياسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.

    Токаев
    Фото: Акорда

    - حالقىمىز «تاربيە تال بەسىكتەن باستالادى» دەپ بەكەر ايتپاعان. ۇرپاق تاربيەسىندە اتا-انا، مۇعالىم جانە مەملەكەتتىك ورگاندار بىرگە جۇمىس ىستەۋگە ءتيىس. سەبەبى، جاۋاپكەرشىلىك بارىنە - ورتاق. حاكىم اباي دا «ادامنىڭ ادامشىلىعى اقىل، عىلىم، جاقسى اتا، جاقسى انا، جاقسى قۇربى، جاقسى ۇستازدان بولادى» دەپ ايتقان. «وتباسى - مەكتەپ - مەملەكەت» ۇشتىگى ۇيلەسىمدى بولسا، جاقسى ناتيجەگە جەتۋگە بولادى. ال بۇل ۇشتىكتىڭ وزەگىندە - ەڭبەكقورلىق يدەياسى بولۋعا ءتيىس. جاس ۇرپاققا ەڭبەكسىز ەشقانداي يگىلىك بولمايتىنىن ۇنەمى ءتۇسىندىرىپ ايتۋ كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    مەملەكەت باسشىسى قوعامدا ماسىلدىققا جول بەرمەۋ قاجەتتىگىن باسا ايتتى.

    - سەبەبى، بۇل جول تەك تىعىرىققا تىرەيدى. «تازا قازاقستان» جالپى ۇلتتىق اكسياسى - وسى باعىتتاعى ناقتى شارانىڭ ءبىرى. مەن بۇعان دەيىن دە ايتتىم. تازا قازاقستان دەگەنىمىز - قورشاعان ورتانى تازا ۇستاۋ عانا ەمەس. ارينە، ول دا ماڭىزدى. سونىمەن بىرگە بۇل - وي- سانا تازالىعى دەگەن ءسوز. جان-دۇنيەسى تازا ادام قايىرىمدى، مەيىرىمدى بولادى. قولى تازا ادام جەمقورلىققا بارمايدى، ادال بولادى. اسىل قاسيەتتەردى بويىنا سىڭىرگەن ناعىز ادال ازاماتتار ادىلەتتى قازاقستاننىڭ تىرەگى بولاتىنى ءسوزسىز، - دەدى پرەزيدەنت.

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ پايىمىنشا، مۇعالىمدەر مەملەكەتتىك ماڭىزى بار جۇمىستى اتقارىپ جاتىر.

    دەگەنمەن ۇستازدىڭ نازارى بالا وقىتۋ ىسىندە بولۋعا ءتيىس.

