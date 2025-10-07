«وتباسى بانك» دەربەس دەرەكتەردى جاڭارتۋ ءتارتىبىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - «وتباسى بانك» ءبىرىڭعاي رەسپۋبليكالىق كەزەكتە تۇرعان ازاماتتارعا ارنالعان دەربەس دەرەكتەردى جيناۋعا جانە وڭدەۋگە كەلىسىم بەرۋدى راسىمدەۋدىڭ نۇسقاۋلىعىن جاريالادى.
ەلوردا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل قادام بانككە ءسىزدىڭ دەرەكتەرىڭىزدى دۇرىس ەسەپكە الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ول ءۇشىن مىنا ءىس-ارەكەتتەردى ورىنداۋ كەرەك:
• براۋزەردى (Google Chrome ،Safari) اشىپ، orken.otbasybank.kz سايتىنا كىرىڭىز.
• «كىرۋ» تۇيمەسىن باسىپ، ە ت س ق ارقىلى اۆتوريزاتسيادان ءوتىڭىز.
• قۇپيا ءسوزدى ەنگىزىپ، كىرۋدى راستاڭىز.
• جۇيەگە كىرگەننەن كەيىن «دەرەكتەردى جيناۋعا جانە وڭدەۋگە كەلىسىم» تەرەزەسى پايدا بولادى.
• ماتىنمەن تانىسىپ، «ءيا، مەن وتىنىشپەن تانىستىم» دەگەن قۇسبەلگىسىن قويىپ، «ە ت س ق مەن قول قويۋ» تۇيمەسىن باسىڭىز.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «وتباسى بانكى» «كەلەشەك» باعدارلاماسى اياسىندا 6762 كىشكەنتاي قازاقستاندىقتىڭ ەسەپشوتىنا 1,6 ميلليارد تەڭگە اۋدارىلعانىن حابارلادى.
سونىمەن قاتار بانك «ناۋرىز» باعدارلاماسى بويىنشا كرەديت بەرۋ ءۇشىن KASE دەن 102,7 ميلليارد تەڭگە تارتقانى انىقتالدى.