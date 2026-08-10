«وتباسى بانكتەگى» جەمقورلىق: قىزمەتكەرلەر زاڭسىز اقشا الىپ، جالعان قۇجات جاساعان
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى «وتباسى بانك» قىزمەتكەرلەرى اراسىندا جەمقورلىققا قاتىستى بىرنەشە زاڭبۇزۋشىلىق انىقتالدى.
- وتكەن جىلى بانك قىزمەتكەرلەرىنىڭ سىبايلاس جەمقورلىق سيپاتىنداعى ءبىرقاتار ارەكەتى بەلگىلى بولدى. ولار كليەنتتەرگە، ريەلتورلارعا، جەكە سوت ورىنداۋشىلارى مەن نوتاريۋستارعا بەلگىلى ءبىر ماسەلەلەردى شەشۋگە كومەكتەسكەنى، سونداي-اق تۇرعىن ءۇي كەزەگىن جىلجىتقانى ءۇشىن زاڭسىز سىياقى العان، - دەلىنگەن بانكتىڭ ەسەبىندە.
سونىمەن قاتار فيليالداردىڭ بىرىندە قىزمەتكەر كليەنتتەردىڭ نەسيە تولەۋ قابىلەتىن راستاۋ ءۇشىن ولاردىڭ تابىسى تۋرالى جالعان قۇجاتتار دايىنداپ، نەسيە وتىنىمدەرىنە قوسا بەرگەنى دە بەلگىلى بولعان.
انىقتالعان فاكتىلەردەن كەيىن اتالعان قىزمەتكەرلەر جۇمىستان شىعارىلعان.
بانك سونداي-اق بۇل قىزمەتكەرلەردى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ تۋرالى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا ارىز جولداعان.
قازىر انىقتالعان دەرەكتەر بويىنشا بىرنەشە قىلمىستىق ءىس اياسىندا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر.