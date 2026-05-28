وتباسى بانككە يسلامدىق بانك وپەراتسيالارىن جۇرگىزۋگە رۇقسات بەرىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس قارجى نارىعىن دامىتۋ جانە سيفرلاندىرۋ ماسەلەلەرىنە قاتىستى زاڭ جوبالارىن ەكىنشى وقىلىمدا ماقۇلدادى.
«رەيتينگتىك قىزمەت تۋرالى» زاڭ جوباسى بويىنشا قارجى جانە بيۋجەت كوميتەتىنىڭ ءتورايىمى تاتيانا ساۆەليەۆا بايانداما جاسادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، زاڭ جوبالارى قارجى نارىعىن ودان ءارى دامىتۋ ماقساتىندا ازىرلەنگەن. ءبىرىنشى وقىلىم بارىسىندا قۇجاتتىڭ نەگىزگى تۇجىرىمدامالارى قولداۋ تاپقان.
- دەپۋتاتتار ەكىنشى وقىلىمعا دايىندىق كەزىندە ءبىرقاتار تۇزەتۋ ەنگىزدى، - دەدى تاتيانا ساۆەليەۆا.
اتاپ ايتقاندا، تۇزەتۋلەردىڭ العاشقى بلوگى رەيتينگتىك قىزمەتتى جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان. سوعان سايكەس، رەيتينگ اگەنتتىكتەرى بەرەتىن رەيتينگتەردى الۋ ەرىكتى تۇردە جۇزەگە اسىرىلادى.
ەكىنشى بلوك قازاقستان رەيتينگ اگەنتتىگىنىڭ تاۋەلسىزدىگىن كۇشەيتۋگە ارنالعان. اتاپ ايتقاندا، رەيتينگ ءادىسناماسىن ازىرلەيتىن كوميتەتتىڭ قۇرامىن ايقىنداۋ ماسەلەسى قامتىلعان.
سونىمەن قاتار ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جانە قارجى قىزمەتتەرىنىڭ قولجەتىمدىلىگىن كەڭەيتۋ ماقساتىندا وتباسى بانككە يسلامدىق بانك وپەراتسيالارىن جۇرگىزۋ قۇقىعىن بەرۋ ۇسىنىلعان.
بۇدان بولەك، زاڭدى تۇلعالاردىڭ نەسيەلەرى بويىنشا جەكە تۇلعالاردىڭ كەپىلدىگىن پايدالانۋ تالاپتارى ناقتىلانعان.
زاڭ جوباسىندا تولەم قىزمەتتەرى نارىعىن دامىتۋعا قاتىستى وزگەرىستەر دە قاراستىرىلعان. اتاپ ايتقاندا، ءبىرىنشى ساناتتاعى تولەم ۇيىمدارى ەنگىزىلەدى. ولارعا زاڭدى تۇلعالارعا بانك شوتتارىن اشۋعا جانە اقشا اۋدارۋ وپەراتسيالارىن جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرىلەدى.
- بۇل تۇزەتۋلەر قارجى قىزمەتتەرىنىڭ قۇنىن تومەندەتىپ، نارىقتاعى باسەكەنى كۇشەيتۋگە ىقپال ەتەدى، - دەدى دەپۋتات.
سونىمەن بىرگە زاڭ جوباسى اياسىندا تسيفرلىق تەڭگەنى رەسپۋبليكالىق جانە جەرگىلىكتى بيۋجەتتەردى، سونداي-اق مەملەكەتتىك قورلاردىڭ بيۋجەتتەرىن ورىنداۋ كەزىندە پايدالانۋ مۇمكىندىگى كەڭەيتىلگەن.
تاتيانا ساۆەليەۆانىڭ ايتۋىنشا، زاڭ جوبالارىنىڭ تۇجىرىمداماسى ناقتىلانىپ، كەڭەيتىلگەندىكتەن، نەگىزگى جانە ىلەسپە زاڭ جوبالارىنىڭ اتاۋىنا دا وزگەرىس ەنگىزىلگەن.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلاندىرۋدى دامىتۋعا 177 ميلليارد تەڭگە بولىنگەنى حابارلانعان ەدى.