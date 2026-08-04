وتاندىق تاۋارلاردى قارالاۋعا باعىتتالعان اقپاراتتىق ناۋقان بولىپ جاتىر - پرەمەر-مينيستر
استانا. KAZINFORM - حالىق تۇتىناتىن تاۋارلاردى شىعاراتىن وتاندىق وندىرۋشىلەر كوپ جاعدايدا ساۋدا الاڭدارىنا قول جەتكىزە المايدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءمالىم ەتتى.
- ساۋدا مينيسترلىگىنە مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن جانە «اتامەكەن» پالاتاسىمەن بىرلەسىپ، ءبىر اي ىشىندە «قازاقستاندا جاسالعان» برەندىمەن شىعارىلاتىن تاۋارلاردى قولداۋ مەن ىلگەرىلەتۋدىڭ كەشەندى باعدارلاماسىن ازىرلەۋدى تاپسىرامىن. سونداي-اق ءبىر اي مەرزىمدە حالىق اراسىندا ەڭ كوپ سۇرانىسقا يە باسىم تاۋار ساناتتارىن ايقىنداۋ قاجەت. ءاربىر سانات بويىنشا ىشكى نارىقتاعى وتاندىق ءونىمنىڭ ۇلەسىن ارتتىرۋعا ارنالعان نىسانالى كورسەتكىشتەردى بەلگىلەۋ كەرەك. ساۋدا جەلىلەرىمەن بىرگە وتاندىق ساۋدا ماركالارىن دامىتىپ، قازاقستاندىق وندىرۋشىلەرمەن ۇزاق مەرزىمدى جەتكىزۋ شارتتارىن بەكىتۋ قاجەت،- دەدى و. بەكتەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، حالىق تۇتىناتىن تاۋارلاردى شىعاراتىن وتاندىق وندىرۋشىلەر كوپ جاعدايدا ساۋدا الاڭدارىنا قول جەتكىزە المايدى، ونىڭ ىشىندە جالعا الۋ اقىسىنىڭ جوعارى بولۋىنا بايلانىستى قيىندىقتار دا بار. بۇل ىشكى نارىقتا قازاقستاندىق ءونىمنىڭ ۇلەسىن كەڭەيتۋگە كەدەرگى كەلتىرىپ، ونىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن تومەندەتەدى.
- ساۋدا جەلىلەرىنىڭ يەلەرى قازاقستاندىق تاۋارلارعا دەگەن كوزقاراسىن تۇبەگەيلى وزگەرتۋگە ءتيىس دەپ سانايمىن. وتاندىق ونىمنەن بۇرىن يمپورتتىق تاۋارلارعا باسىمدىق بەرۋ قۇقىقتىق جاعىنان عانا ەمەس، مورالدىق تۇرعىدان دا دۇرىس ەمەس. ساۋدا مينيسترلىگىنە مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن، ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن جانە «اتامەكەن» پالاتاسىمەن بىرلەسىپ، تاۋارلاردىڭ بارلىق ساناتتارىن، ونىڭ ىشىندە جەڭىل ونەركاسىپ پەن تۇرمىستىق حيميا ونىمدەرىن شىعاراتىن وتاندىق وندىرۋشىلەرگە ساۋدا الاڭدارىن جالعا الۋدىڭ قولايلى شارتتارىن ۇسىنۋدىڭ ناقتى تەتىكتەرىن ازىرلەۋدى تاپسىرامىن،- دەدى پرەمەر-مينيستر.
و. بەكتەنوۆتىڭ سوزىنە قاراعاندا، قازاقستاندا وندىرىلەتىن تانىمال تاۋارلاردى، اتاپ ايتقاندا ازىق-تۇلىك جانە كونديتەرلىك ونىمدەردى قارالاۋ ءۇشىن ادەيى ۇيىمداستىرىلعان اقپاراتتىق ناۋقاندار بولىپ جاتىر. مۇنىڭ بارلىعىنىڭ كوزدەگەن ماقساتى ءبىر - باسەكەلەستەردى نارىقتان ىعىستىرىپ، ولاردىڭ ورنىن يەمدەنىپ قالۋ.
- مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، «قازاقستاندا جاسالعان» ۇلتتىق برەندىن ىلگەرىلەتۋگە، وتاندىق تاۋارلاردى كەڭىنەن دارىپتەۋگە جانە ولاردى نەگىزسىز اقپاراتتىق شابۋىلداردان قورعاۋعا باعىتتالعان ءبىرىڭعاي اقپاراتتىق ناۋقاننىڭ جۇرگىزىلۋىن قامتاماسىز ەتسىن،-دەپ تاپسىردى ۇكىمەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن ازىق-تۇلىك بويىنشا ەلدە نەگىزگى وتاندىق ونىمدەر قانشالىقتى قامتاماسىز ەتىلگەنىن جازعان ەدىك.