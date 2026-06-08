وتاندىق جۇك تاسىمالداۋشىلار ءۇش ەلگە رۇقساتتى ونلاين راسىمدەي الادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق تاسىمالداۋشىلار ەندى ازەربايجان، تۇركيا جانە قىرعىزستان اۋماعىندا حالىقارالىق اۆتوموبيل تاسىمالدارىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ەلەكتروندىق شەتەلدىك رۇقسات بلانكىلەرىن ونلاين راسىمدەي الادى، دەپ حابارلايدى egov.kz.
elicense.kz پورتالىندا شەتەلدىك رۇقسات بلانكىلەرىن الۋعا بولاتىن باعىتتار ءتىزىمى كەڭەيتىلدى. قازاقستاندىق جۇك تاسىمالداۋشىلار ەندى ازەربايجان، تۇركيا جانە قىرعىزستان اۋماعىنا كىرۋگە ارنالعان ەلەكتروندىق رۇقساتتاردى ونلاين راسىمدەي الادى.
شەتەلدىك رۇقسات بلانكىسى (ش ر ب) - قازاقستاندىق تاسىمالداۋشىعا بەلگىلى ءبىر شەت مەملەكەتتىڭ اۋماعىندا جۇك تاسىمالداۋعا قۇقىق بەرەتىن قۇجات. مۇنداي رۇقساتتار مەملەكەتتەر اراسىندا ەكىجاقتى نەگىزدە الماسىلادى.
قىزمەتتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا تىركەلگەن جانە حالىقارالىق اۆتوموبيل تاسىمالدارىنا رۇقساتى بار كولىك قۇرالدارىنا يە زاڭدى تۇلعالار مەن جەكە كاسىپكەرلەر پايدالانا الادى.
رۇقسات الۋ ءۇشىن elicense.kz پورتالىندا اۆتوريزاتسيادان ءوتىپ، «كولىك» بولىمىنە كىرۋ كەرەك. ودان كەيىن «حالىقارالىق قاتىناستا جولاۋشىلاردى جانە باگاجدى اۆتوموبيلمەن تاسىمالداۋدى تۇراقتى جۇزەگە اسىراتىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاسىمالداۋشىلارىنا شەت مەملەكەتتىڭ اۋماعىنا (اۋماعىنان) كىرۋگە (كەتۋگە) رۇقسات بەرۋ» قىزمەتىن تاڭداپ، ۇيىم مەن كولىك قۇرالى تۋرالى دەرەكتەردى تولتىرىپ، باعىتتى جانە بلانك سانىن كورسەتىپ، مەملەكەتتىك باجدى تولەپ، وتىنىمگە قول قويۋ قاجەت.
- قىزمەت كورسەتۋ مەرزىمى - 2 جۇمىس كۇنى. دايىن رۇقسات elicense.kz پورتالىنداعى جەكە كابينەتكە جىبەرىلەدى. بلانكتىڭ جارامدىلىق مەرزىمى - 30 كۇن. قىزمەت قۇنى - ءبىر بلانك ءۇشىن 1 ا ە ك، — دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن ترانسكاسپي ءدالىزى ارقىلى جۇك تاسىمالى 3,5 ەسە وسكەنىن جازعانبىز.