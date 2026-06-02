وتاندىق بيزنەس وكىلدەرى قالانى دامىتۋدىڭ بەل ورتاسىندا ءجۇرۋى قاجەت - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت وتاندىق بيزنەس وكىلدەرى قالانى دامىتۋدىڭ بەل ورتاسىندا ءجۇرۋى قاجەت ەكەنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
- ماعان بۇگىندە 50 دەن استام ينۆەستيتسيالىق جوبادان تۇراتىن پۋل جاساقتالعانى جونىندە مالىمدەدى. جالپى كولەمى ەكى تريلليون تەڭگەگە جۋىق قارجى قۇيىلعان باستامالار اياسىندا 50 مىڭنان اسا جۇمىس ورنى اشىلادى.
الداعى ءبىر-ەكى جىل ىشىندە باسىم سالالارعا ينۆەستورلار تارتا وتىرىپ، اتالعان پورتفەلدى كەڭەيتە ءتۇسۋىمىز كەرەك.
اسىرەسە، وتاندىق بيزنەستى ىنتالاندىرۋعا باسا نازار اۋدارىلعانى ءجون. بيزنەس وكىلدەرى سىرتتان باقىلاۋشى بولماي، قالانى دامىتۋدىڭ بەل ورتاسىندا ءجۇرۋى قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، مۇنىڭ ماڭىزى زور. ويتكەنى، شنجىن سەكىلدى قالالاردىڭ تاجىريبەسى العاشقى ونجىلدىقتا شاھاردىڭ وركەندەۋىنە جۇمسالعان ينۆەستيتسيانىڭ باسىم بولىگىن سىرتقى ەمەس، ىشكى سالىمدار قۇراعانىن كورسەتىپ وتىر.
- شنجىن، حاينان، دۋباي، سينگاپۋر سياقتى قالالاردىڭ بارىندە مەملەكەت العاشقى ينۆەستور رەتىندە بازالىق ينفراقۇرىلىم قالىپتاستىرىپ بەردى. وسىلايشا، بيزنەستە تاۋەكەل ازايىپ، ءتيىستى جاعداي جاسالاتىن ورنىقتى ينۆەستيتسيالىق سيكل ىسكە قوسىلدى، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت الاتاۋدىڭ العاشقى تولىق سيفرلىق قالا بولاتىنىن مالىمدەدى.