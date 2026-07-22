وتاندىق دارىگەرلەر دونورلىق اعزانى تاسىمالداۋدىڭ جاڭا جۇيەسىن ازىرلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق دارىگەرلەر دونورلىق اعزالاردى ۇزاق قاشىقتىققا تاسىمالداۋعا ارنالعان جاڭا جۇيە ازىرلەدى. ءقازىر بۇل تەحنولوگيا كلينيكاعا دەيىنگى زەرتتەۋ كەزەڭىنەن ءوتىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى «University Medical Center» كورپوراتيۆتىك قورى مەديتسينالىق جانە رەتتەۋشى ماسەلەلەر دەپارتامەنتىنىڭ باس مەنەدجەرى، ترانسپلانتاتسيا جونىندەگى ۇيلەستىرۋشى ساۋلە شايسۇلتانوۆا ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، قايتىس بولعان دونور ەلىمىزدىڭ كەز كەلگەن وڭىرىنەن تابىلۋى مۇمكىن. سوندىقتان ترانسپلانتاتسيا پروتسەسىنىڭ ماڭىزدى كەزەڭدەرىنىڭ ءبىرى - دونورلىق اعزالاردى وڭىرلەر اراسىندا جەدەل تاسىمالداۋ.
- دونورلار قازاقستاننىڭ كەز كەلگەن ايماعىندا بولۋى مۇمكىن. سوندىقتان ەلىمىزدە ترانسپلانتاتسيا جۇرگىزىلە باستاعان 2012 -جىلدان بەرى بەرى دونورلىق اعزالار ءتۇرلى وڭىرلەردەن ترانسپلانتاتسيا ورتالىقتارىنا جەتكىزىلىپ كەلەدى. بۇل — كۇندەلىكتى اتقارىلاتىن جۇمىستىڭ ءبىر بولىگى، — دەدى ول.
ساۋلە شايسۇلتانوۆا دونورلىق اعزالاردى تاسىمالداۋدا ۋاقىتتىڭ شەشۋشى ءرول اتقاراتىنىن اتاپ ءوتتى. اسىرەسە جۇرەك ترانسپلانتاتسياسىندا ءار ساعاتتىڭ ماڭىزى زور.
— ماسەلەن، جۇرەك اعزادان الىنعاننان كەيىن ءتورت ساعات ىشىندە باسقا ادامعا سالىنۋى ءتيىس، ياعني وسى ۋاقىت ىشىندە اعزا الىنىپ، تاسىمالدانىپ، رەتسيپيەنتكە ءساتتى ترانسپلانتاتسيالانۋى قاجەت. قازاقستاننىڭ جەرى كەڭ بولعاندىقتان، مۇنداي قىسقا مەرزىمدە اعزانى الىس وڭىرلەرگە جەتكىزۋ ءاردايىم وڭاي ەمەس، — دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن قازىر قازاقستاندىق دارىگەرلەر امەريكالىق تاسىمالداۋ جۇيەسىن پايدالانىپ جاتىر. الايدا ونىڭ قۇنى قىمبات.
— سوندىقتان دا ءبىزدىڭ ارىپتەستەرىمىز دونورلىق اعزالاردى تاسىمالداۋعا ارنالعان بىرەگەي جۇيە ازىرلەدى. ءقازىر ول كلينيكاعا دەيىنگى زەرتتەۋ كەزەڭىنەن ءوتىپ جاتىر. بولاشاقتا وسى تەحنولوگيانىڭ ارقاسىندا دونورلىق اعزالاردى اناعۇرلىم ۇزاق ۋاقىت ساقتاپ، ۇزاق قاشىقتىققا جەتكىزۋ مۇمكىندىگى ارتادى. بۇل ەلىمىزدىڭ ءارتۇرلى وڭىرلەرىندە ترانسپلانتاتسيانى ۇيىمداستىرۋعا قوسىمشا مۇمكىندىك بەرەدى، — دەدى ساۋلە شايسۇلتانوۆا.
ەسكە سالايىق، ەلىمىزدە دونورلىق اعزاعا مۇقتاج 4739 ادام ترانسپلانتاتسيا كەزەگىندە تۇر. ولاردىڭ 125- ءى - بالالار.