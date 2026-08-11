نوتارياتتىق قىزمەتتەر سيفرلىق فورماتقا كوشەدى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ جاڭا سيفرلىق E- Notary پلاتفورماسى ىسكە قوسىلاتىنىن مالىمدەدى.
- جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ بەلسەندى قولداۋىمەن ادىلەت مينيسترلىگى جاڭا سيفرلىق E- Notary پلاتفورماسىن ىسكە قوسىپ جاتىر. ول قولدانىستاعى سيفرلىق شەشىمدەردىڭ تاجىريبەدە انىقتالعان ماسەلەسىن جويىپ، نوتارياتتىق ارەكەتتەردىڭ اشىقتىعى مەن ونى باقىلاۋدىڭ جوعارعى دەڭگەيىن قامتاماسىز ەتەدى،-دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، پلاتفورمادا نوتاريۋستىڭ ءاربىر ارەكەتى تىركەلىپ قانا قويماي، نوتاريۋستار مەن ازاماتتاردى بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋ جۇيەسىن ينتەگراتسيالاۋ العاش رەت كوزدەلگەن. بۇل ەسەپتىك دەرەكتەردى زاڭسىز پايدالانۋدى جويادى جانە اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن بارىنشا ارتتىرادى.
- بۇدان بىلاي ازاماتتار پلاتفورمادا جەكە كابينەت اشىپ، ونىڭ كومەگىمەن وزدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن جاسالعان بارلىق نوتارياتتىق ارەكەتتى باقىلاپ، ەسەپكە الىپ جانە قاداعالاپ وتىرادى. قاجەت بولعان جاعدايدا نوتاريۋستاردىڭ زاڭسىز ارەكەتتەرىنە قارسىلىق بىلدىرۋىنە بولادى. بۇل جەردە نوتارياتتىق جازبا جاساۋ ءۇشىن وتىنىشتەردى اۆتوماتتى تۇردە ءبولۋ كوزدەلەدى. بۇل تەڭ جۇكتەمەنى قامتاماسىز ەتۋگە، بورىشكەردىڭ نوتاريۋستى تاڭداۋ مۇمكىندىگىن جويۋعا جانە ولاردىڭ اراسىنداعى ءسوز بايلاسۋ قاۋپىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى،-دەدى مينيستر.
ونىڭ سوزىنشە، تاعى ءبىر جاڭاشىلدىق – ج ي ەلەمەنتتەرىن ۇسىنىلعان قۇجاتتارعا تالداۋ جۇرگىزۋ، ىقتيمال كەمشىلىكتەر مەن تاۋەكەلدەردى انىقتاۋ، ءتيىستى ۇسىنىمدار ازىرلەۋ كەزىندە پايدالانۋ.
- ايتسە دە، نوتارياتتىق ارەكەتتى جاساۋ تۋرالى تۇپكىلىكتى شەشىمدى نوتاريۋس ءوزى قابىلدايدى. پلاتفورمانى پيلوتتىق پايدالانۋ قورىتىندىسى بويىنشا ونى اعىمداعى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ەلىمىزدىڭ بۇكىل اۋماعىندا ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى ەرلان سارسەمبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن نوتارياتتىق قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ تەتىكتەرى ناقتىلانعانىن جازعانبىز.