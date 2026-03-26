وتاندىق ونىمدەر دۇكەن سورەلەرىندە قانشالىقتى قامتىلعان
استانا. KAZINFORM - قازىرگى كەزدە ەلىمىزدەگى دۇكەن سورەلەرىندەگى ازىق-تۇلىكتىڭ نەشە پايىزى وتاندىق وڭدىرۋشىلەرگە تيەسىلى؟ بۇل سۇراققا ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى جاۋاپ بەردى.
- مينيسترلىك وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەر (و ت ءو) ونىمدەرىنىڭ ساۋدا جەلىلەرىنىڭ سورەلەرىندە ۇسىنىلۋىنا تالداۋ جۇرگىزدى. تالداۋ الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ (ءا م ا ت) 31 اتاۋى بويىنشا جۇرگىزىلدى. تالداۋ ناتيجەسىندە (بيىلعى 6- اقپانداعى جاعداي بويىنشا) مىنالار انىقتالدى: قازاقستاندا وندىرىلگەن تاۋارلاردىڭ ۇلەسى %83- دى قۇرادى. بۇل رەتتە، رەسەي فەدەراتسياسى ءونىمىنىڭ ۇلەسى - %11,5، بەلارۋس رەسپۋبليكاسى ءونىمىنىڭ ۇلەسى - %1,9، ۋكراينا ءونىمىنىڭ ۇلەسى - %0,55، قىرعىزستان ءونىمىنىڭ ۇلەسى - %0,45، ا ق ش ءونىمىنىڭ ۇلەسى - %0,01، ال وزگە ەلدەر ءونىمىنىڭ ۇلەسى %2,59- دى قۇرايدى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
وتاندىق ءونىمنىڭ نەعۇرلىم جوعارى ۇلەسى مىناداي تاۋار پوزيتسيالارى بويىنشا بايقالدى: پياز - %100، ءبىرىنشى سۇرىپتى بيداي ۇنىنان پىسىرىلگەن نان - %99,7، ءسابىز - %97، تاۋىق جۇمىرتقاسى - %95، كارتوپ - %94، ءبىرىنشى سۇرىپتى بيداي ۇنى - %94,3، بالىق - %93,3، سۇيەكسىز سيىر ەتى - %92,5، ەت فارشى - %91,2.
- ەت، ءسۇت جانە كوكونىس ونىمدەرىنىڭ باسىم بولىگى بويىنشا وتاندىق تاۋارلاردىڭ ۇلەسى 70- 90 پايىزدان اسادى، بۇل ىشكى ءوندىرىستىڭ جانە ىشكى نارىقتى قامتاماسىز ەتۋدىڭ جەتكىلىكتى دەڭگەيىن كورسەتەدى، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا مەملەكەت باسشىسى وتاندىق ءوندىرىستىڭ وسۋىنە قولايلى جاعداي جاساۋدى تاپسىردى.
رۋسلان عابباسوۆ