وتاندىق ساۋدا: ولجاس بەكتەنوۆ مينيسترلەرگە بىرنەشە مىندەت جۇكتەدى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت باسشىسى ولجاس بەكتەنوۆ تاۋار ءوندىرۋ، ساتۋ جانە توپقا ءبولۋ بويىنشا قۇزىرلى ورگاندارعا تاپسىرما بەردى.
- بىرىنشىدەن، ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى مەن قارجى مينيسترلىگى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، بيىل 1-قازانعا قاراي تاۋار، جۇمىس پەن كورسەتىلەتىن قىزمەت جۇيەسىندە تاۋارلاردى توپقا ءبولۋدى اياقتاسىن. ەكىنشىدەن، ۆەدومستۆولىق اقپاراتتىق جۇيەنىڭ تاۋارلاردىڭ ۇلتتىق كاتالوگىمەن ساپالى ينتەگراتسياسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەرگە تالداۋ جۇرگىزىپ، ولاردى جاڭارتۋ قاجەت، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.
وسى ورايدا پرەمەر-مينيستر قارجى مينيسترلىگىنە مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، ءتيىستى جۇمىس جۇرگىزۋدى تاپسىردى.
- ۇشىنشىدەن، الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىككە بەلگىلەنەتىن ساۋدا ۇستەمەسىن باقىلاۋدى كۇشەيتۋ ماقساتىندا ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى بيىل 1-قازانعا دەيىن كوكشەتاۋ جانە پاۆلودار قالاسىندا سيفرلىق ازىق-تۇلىك ۆاۋچەرى پيلوتتىق جوباسىن ىسكە قوسۋدى تاپسىرامىن، - دەيدى ول.
جوعارىدا اتالعان تاپسىرمالاردى ۇيلەستىرۋ مەن باقىلاۋ ۆيتسە-پرەمەر سەرىك جۇمانعارينگە جۇكتەلدى.
بۇعان دەيىن ولجاس بەكتەنوۆ تاۋاردى تاڭبالاۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن كاسىپكەرلەرگە ءتۇسىندىرۋ جۇمىسى جۇرگىزىلمەي جاتقانىن ايتقان ەدى.
سونداي-اق ۇكىمەت باسشىسى ولجاس بەكتەنوۆ تاۋارلاردى ءوندىرۋدىڭ بارلىق پروتسەسىن باقىلايتىن ۇلتتىق كاتالوگ ەنگىزۋ جۇمىسىن جەدەلدەتۋدى تاپسىردى.