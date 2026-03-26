وتاندىق قورعانىس-ونەركاسىپ كەشەنىنىڭ جەتىستىكتەرى قانداي
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق اسكەري-پاتريوتتىق ورتالىقتا وتاندىق قورعانىس- ونەركاسىپ كەشەنى كاسىپورىندارىنىڭ باسشىلىعىمەن جۇمىس كەزدەسۋى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ق ر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جيىنعا قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى گەنەرال-مايور شايح-حاسان جازىقبايەۆ ءتوراعالىق ەتتى.
كەزدەسۋدە وتاندىق قورعانىس-ونەركاسىپ كەشەنى مەن مەملەكەتتىك قورعانىس تاپسىرىسىنىڭ قازىرگى جاعدايى تالقىلانىپ، ولاردى قولداۋ شارالارى اياسىنداعى ۆەدومستۆوارالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ باسىم باعىتتارى ايقىندالدى.
كەزدەسۋدە تاقىرىپقا قاتىستى ءبىرقاتار باياندامالار جاسالدى.
جيىندى اشقان گەنەرال-مايور شايح-حاسان جازىقبايەۆ وتاندىق قورعانىس- ونەركاسىپ كەشەنىنىڭ ايتارلىقتاي جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزگەنىن اتاپ ءوتتى.
- ەلىمىزدىڭ قورعانىس- ونەركاسىپ كەشەنى - مەملەكەتتىڭ اسكەري قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەتىن جانە ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سالالارىنىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرەتىن ستراتەگيالىق ماڭىزدى سالا. ونىڭ قۇرامىنا قارۋ-جاراق، اسكەري جانە ارنايى تەحنيكا وندىرەتىن كاسىپورىندار، سونداي-اق عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتتارى كىرەدى. بۇگىندە زاماناۋي برونەتەحنيكا ۇلگىلەرىن جاساۋ، سەرۆيستىك قىزمەت كورسەتۋ مەن جوندەۋ بازاسىن دامىتۋ، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جانە تسيفرلاندىرۋ باعىتىندا ىلگەرىلەۋ بار، - دەدى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى.
سونىمەن بىرگە قورعانىس مينيسترلىگى اسكەري-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق اياسىنداعى الدىن الا كەلىسىمدەرگە سۇيەنە وتىرىپ، وتاندىق كاسىپورىنداردىڭ جۇكتەمەسىن ارتتىرۋ شارالارىن ىسكە اسىرىپ جاتىر. ونىڭ ىشىندە ءارتۇرلى تيپتەگى ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن، راديوەلەكتروندىق كۇرەس قۇرالدارىن لوكاليزاتسيالاۋ بويىنشا ۇسىنىستار ەنگىزىلۋدە.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى مەملەكەتتىك قورعانىس تاپسىرىسىنىڭ شارتتارىن، ولاردى ۋاقتىلى ءارى ساپالى ورىنداۋ جونىندەگى كەشەندى شارالارعا ەرەكشە نازار اۋداردى.
