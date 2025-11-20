وتاندىق دارىگەرلەر سۇيەكتەگى مەتاستازدى ەمدەۋدىڭ تىڭ ءادىسىن ويلاپ تاپتى
استانا. قازاقپارات - وتاندىق دارىگەرلەر العاش رەت سۇيەكتەگى مەتاستازدى ەمدەۋدىڭ تىڭ ءادىسىن ويلاپ تاپتى. قازىر 250 مىڭنان استام ادام ونكولوگيالىق اۋرۋعا شالدىققانداردىڭ ەسەبىندە تۇرسا، سونىڭ جارتىسىنا جۋىعىندا سۇيەكتە مەتاستازدارى بار. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ول قاتەرلى ىسىك نەگىزىندە پايدا بولادى.
ياعني دەنەدەگى ءبىر جەردە وسكەن قاتەرلى ىسىك قان نەمەسە ليمفا ارقىلى سۇيەككە بارىپ، جاڭا ىسىككە اكەلەدى. دارىگەرلەر: «شەتەلدەن جەتكىزىلگەن ساماري- وكسابيفور راديوفارمپرەپاراتى اۋرۋدى تولىق جويىپ، وڭ ناتيجە بەرەدى»، - دەيدى.
تىڭ ەمدەۋ ءادىسىن قازىر پرەزيدەنت ءىس باسقارماسى مەديتسينالىق ورتالىعى اۋرۋحاناسىنىڭ يادرولىق مەديتسينا ورتالىعىنىڭ ماماندارى قولدانىپ جاتىر. وندا 14 ادام ەم قابىلداپ ۇلگەرگەن. ءبىرى قۇلان تازا جازىلىپ كەتسە، ەندى ءبىرى اۋىرسىنۋ ازايعانىن ايتادى.
قۋانتقان جاباعين، ق ر پ ءى ب موا ونكولوگ دارىگەرى:
- بىلتىر ءبىر جىلعا جۋىق وسى تەحنولوگيانى ەنگىزەمىز دەپ جۇمىس جاسادىق. بيىل دا باستاپ بەلسەندى تۇردە كىرىسىپ جاتىرمىز، ناۋقاستارىمىز، ارينە، بار. ولار ءبىر جۇما وتكەننەن كەيىن WhatsApp-قا جازعان حاتتارىندا: «مەنىڭ اۋىرسىنۋ سەزىمىم ازايدى، جوعالىپ كەتتى، مەن كۇندە ءىشىپ جۇرەتىن اۋىرسىنۋدى باساتىن دارىلەردى بۇگىن ىشكەن جوقپىن، تاماققا تابەتىم جوعارىلادى، مەنىڭ جاعدايىم جاقسارا باستادى، دارىگەر، سىزگە راقمەت، جاتىپ جاتقان جەرىمنەن بولمەنىڭ ىشىندە بۇگىن ءجۇردىم» دەگەن تاماشا پىكىرلەر جازادى. بۇل دەگەن - ءومىر ساپاسىن جاقسارتاتىن ءدارى.
24.kz