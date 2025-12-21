وتاندىق عالىم ەرەكشە ۇلتاراق ويلاپ تاپتى
استانا. قازاقپارات - عىلىم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ارقاسىندا قازاقستاندىق عالىمدار جاپونيادا ءبىلىم-بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك الدى. كۇنشىعىس ەلىندە جيناعان تاجىريبەسىنىڭ ارقاسىندا ولاردىڭ عىلىمعا دەگەن قۇشتارلىعى ارتا ءتۇستى.
ماسەلەن، جاپونيادا ءبىلىم العان عالىمدارىمىزدىڭ ءبىرى بۇگىندە ەرەكشە ورتوپەديالىق ۇلتاراق ويلاپ تاپتى. ول ادامنىڭ ءجۇرىس-تۇرىسىن زەرتتەپ، اعزانىڭ جاي-كۇيىنە دياگنوستيكا جۇرگىزەدى. قازىرگى تاڭدا بۇل تەحنولوگيانى فۋتبولشىلار كەڭىنەن قولدانىپ ءجۇر.
گۇلنۇر كاليمۋلدينا جاپونيادا ءبىلىم العان عالىم. PhD دوكتورانت. ول ينجەنەرلىك باعىتتاعى ۇزدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ءبىرى توكيو تەحنولوگيا ينستيتۋتىندا وقىعان. سەنسورلىق تەحنولوگيالاردىڭ سىرىنا كوڭىلى اۋىپ، سالانى تەرەڭ زەرتتەيدى. العاشىندا قوزعالىس كەزىندە ەلەكتر ەنەرگياسىن وندىرەتىن ماتەريال جاساپ، ونى دامىتقان. سونىڭ نەگىزىندە Mirai Tech ستارتاپى پايدا بولدى.
گۇلنۇر كاليمۋلدينا، Mirai Tech ستارتاپىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى:
- جاپونيادا عىلىمعا دەگەن قۇشتارلىعىم اشىلدى. عىلىمدى قالاي دۇرىس جولمەن جاساۋ كەرەگىن، سونىمەن قاتار ونى وتە تياناقتى زەرتتەۋ قاجەت ەكەنىن ۇيرەندىم. جاپونياداعى عىلىمنىڭ باستى ايىرماشىلىعى - ولار ەڭ الدىمەن فۋندامەنتالدى زەرتتەۋلەر جۇرگىزىپ، سودان كەيىن عانا ونى قولدانبالى تەحنولوگياعا اينالدىرادى. سونىڭ ارقاسىندا قازاقستاندا العاشقى سەنسورلىق تەحنولوگيانى ءوزىمىز جاساپ، وتاندىق عىلىمي ءونىم رەتىندە ۇسىندىق.
ۇلتاراققا اقىلدى دەگەن ۇعىمدى تاڭۋ وعاش ەستىلسە دە، راسى سول. ونداعى سەنسور تابانعا تۇسەتىن كۇشتى، قوزعالىس ديناميكاسىن، تەپە- تەڭدىكتى جانە قادام جيىلىگىن انىقتايدى. ياعني نەبارى 2 مينۋتتا ۇلتاراق 20000-نان استام دەرەك جيناپ 17 ءتۇرلى دياگنوز قويا الادى. دەرەكتەر جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن وڭدەلىپ، كەستە مەن ستاتيستيكالىق كورسەتكىش تۇرىندە ۇسىنىلادى. قازىر بۇل نانو تەحنولوگيانى كەي رەابليتاتسيالىق ورتالىقتار دياگنوز قويۋعا قولدانىپ ءجۇر.
- نانو ۇلتاراقتى اياق كيىمگە كيەسىز. ەكى مينۋت جۇرگەننەن كەيىن ءبىز تولىق تالداۋ جاساپ بەرەمىز: مايتاباندىق بار ما، اسيممەتريا انىقتالا ما، سالماق قاي اياققا كوبىرەك ءتۇسىپ جاتقانىن كورسەتەمىز. جۇرىسكە قاتىستى بارلىق مالىمەتتەر ماتەماتيكالىق تۇردە بىردەن ەسەپتەلەدى.
يننوۆاتسيالىق ۇلتاراقتىڭ باستى ارتىقشىلىعى - ونىڭ يىلگىشتىگىندە، دەيدى مامان. كوبىنە قازىرگى ۇلتاراقتار قاتتى بولعاندىقتان، قوزعالىس كەزىندە سەنسورلاردىڭ زاقىمدانۋ قاۋپى جوعارى. ال بۇل ۇلتاراق وڭاي مايىسىپ، اياقتىڭ تابيعي قيمىلىنا كەدەرگى كەلتىرمەيدى.
نۇراسىل نۇرماعانبەت، Mirai Tech ستارتاپىنىڭ ەلەكترونيكا ينجەنەرى:
- قازىرگى ۇلتاراقتاردىڭ كوبىندە مىڭداعان سەنسور بولادى. ءبىراق ەگەر ءبىر سەنسور ىستەن شىقسا، بارلىق جۇيە قاتە اقپارات بەرۋى مۇمكىن جانە اقاۋدىڭ ناقتى ورنىن انىقتاۋ قيىن. ال ءبىزدىڭ تەحنولوگيادا مۇنداي ماسەلە تۋىندامايدى.
ۋنيۆەرسيتەت قابىرعاسىندا جاسالعان ستارتاپ بۇگىندە حالىقارالىق دەڭگەيدە قىزىعۋشىلىق تۋدىرىپ وتىر. بۇل تەحنولوگيا جاراقاتتان كەيىنگى وڭالتۋ كەزىندە، اسىرەسە سپورتشىلار ءۇشىن ءتيىمدى. ەندى گۇلنۇر كاليمۋلدينا باستاعان توپ ەۋروپانىڭ فۋتبول كلۋبتارىمەن بىرلەسە سىناما جوبانى جۇزەگە اسىرماق.
24.kz