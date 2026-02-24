ق ز
    10:57, 24 - اقپان 2026 | GMT +5

    وسى جىلى كوكتەمگى ەگىن ەگۋگە قانشا قاراجات ءبولىندى

    استانا. KAZINFORM - «دامۋ» قورى ارقىلى بەرىلەتىن كەپىلدىكتەر بويىنشا نەسيە كولەمىن 300 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن جەتكىزىلدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ءمالىم ەتتى.

    Бу йил баҳорги экиш ишлари учун қанча маблағ ажратилди
    Фото: ҚР ҚХВ

    - وسى جىلى كوكتەمگى دالا جانە ەگىن جيناۋ جۇمىستارىنا جەڭىلدەتىلگەن كرەديت بەرۋگە 700 ميلليارد تەڭگە (2025-جىل - 649,3 ميلليارد تەڭگە) باعىتتاۋ جوسپارلانعان. ەرتە قارجىلاندىرۋدىڭ ارقاسىندا شارۋالار قاجەتتى كولەمدە ساپالى تۇقىمداردى، مينەرالدىق تىڭايتقىشتاردى، وسىمدىكتەردى قورعاۋ قۇرالدارىن، سونداي-اق جانار-جاعارماي ماتەريالدار مەن تەحنيكانى الدىن الا جانە قولجەتىمدى باعامەن ساتىپ الۋعا مۇمكىندىكتەرى پايدا بولدى. ەگەر 2025-جىلعى ەگىس ناۋقانىنا ەرتە قارجىلاندىرۋ 2024-جىلدىڭ قاراشا ايىنىڭ سوڭىندا باستالعان بولسا، 2026-جىلعى كوكتەمگى دالا جۇمىستارىنا وتىنىمدەردى قابىلداۋ بىلتىرعى قازان ايىندا باستالدى. وسىنىڭ ناتيجەسىندە، بۇگىنگى كۇنى شامامەن 1900 شارۋا 200 ميلليارد تەڭگەگە قارجىلاندىرىلدى، بۇل جالپى قارجىلاندىرۋ كولەمىنىڭ 27 پايىزى، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ.

    سونىمەن قاتار، «دامۋ» قورى ارقىلى بەرىلەتىن كەپىلدىكتەر بويىنشا نەسيە كولەمىن 300 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلاندى (2025-جىل - 283 ميلليارد تەڭگە). بۇگىندە 86 ميلليارد تەڭگە كولەمىندەگى كرەديتتەرگە كەپىلدىك بەرىلدى. سونداي-اق وتاندىق اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن جەڭىلدەتىلگەن ليزينگكە بەرۋ جالعاستىرىلىپ، ونىڭ كولەمى كەمىندە 300 ميلليارد تەڭگە. (2025-جىل - 246 ميلليارد تەڭگە)

    - ازىق- تۇلىك كورپوراتسياسىنىڭ فورۆاردتىق ساتىپ الۋ باعدارلاماسى اياسىندا 152 شارۋادان 34 ميلليارد تەڭگەگە وتىنىمدەر كەلىپ ءتۇستى، ونىڭ ىشىندە 40 شارۋا 13,8 ميلليارد تەڭگەگە قارجىلاندىرىلدى، - دەدى مينيستر.

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بيىل جالپى ەگىس الاڭى شامامەن 23,8 ميلليون گەكتار بولدى.

