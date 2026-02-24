وسى جىلى كوكتەمگى ەگىن ەگۋگە قانشا قاراجات ءبولىندى
استانا. KAZINFORM - «دامۋ» قورى ارقىلى بەرىلەتىن كەپىلدىكتەر بويىنشا نەسيە كولەمىن 300 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن جەتكىزىلدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ءمالىم ەتتى.
- وسى جىلى كوكتەمگى دالا جانە ەگىن جيناۋ جۇمىستارىنا جەڭىلدەتىلگەن كرەديت بەرۋگە 700 ميلليارد تەڭگە (2025-جىل - 649,3 ميلليارد تەڭگە) باعىتتاۋ جوسپارلانعان. ەرتە قارجىلاندىرۋدىڭ ارقاسىندا شارۋالار قاجەتتى كولەمدە ساپالى تۇقىمداردى، مينەرالدىق تىڭايتقىشتاردى، وسىمدىكتەردى قورعاۋ قۇرالدارىن، سونداي-اق جانار-جاعارماي ماتەريالدار مەن تەحنيكانى الدىن الا جانە قولجەتىمدى باعامەن ساتىپ الۋعا مۇمكىندىكتەرى پايدا بولدى. ەگەر 2025-جىلعى ەگىس ناۋقانىنا ەرتە قارجىلاندىرۋ 2024-جىلدىڭ قاراشا ايىنىڭ سوڭىندا باستالعان بولسا، 2026-جىلعى كوكتەمگى دالا جۇمىستارىنا وتىنىمدەردى قابىلداۋ بىلتىرعى قازان ايىندا باستالدى. وسىنىڭ ناتيجەسىندە، بۇگىنگى كۇنى شامامەن 1900 شارۋا 200 ميلليارد تەڭگەگە قارجىلاندىرىلدى، بۇل جالپى قارجىلاندىرۋ كولەمىنىڭ 27 پايىزى، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ.
سونىمەن قاتار، «دامۋ» قورى ارقىلى بەرىلەتىن كەپىلدىكتەر بويىنشا نەسيە كولەمىن 300 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلاندى (2025-جىل - 283 ميلليارد تەڭگە). بۇگىندە 86 ميلليارد تەڭگە كولەمىندەگى كرەديتتەرگە كەپىلدىك بەرىلدى. سونداي-اق وتاندىق اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن جەڭىلدەتىلگەن ليزينگكە بەرۋ جالعاستىرىلىپ، ونىڭ كولەمى كەمىندە 300 ميلليارد تەڭگە. (2025-جىل - 246 ميلليارد تەڭگە)
- ازىق- تۇلىك كورپوراتسياسىنىڭ فورۆاردتىق ساتىپ الۋ باعدارلاماسى اياسىندا 152 شارۋادان 34 ميلليارد تەڭگەگە وتىنىمدەر كەلىپ ءتۇستى، ونىڭ ىشىندە 40 شارۋا 13,8 ميلليارد تەڭگەگە قارجىلاندىرىلدى، - دەدى مينيستر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بيىل جالپى ەگىس الاڭى شامامەن 23,8 ميلليون گەكتار بولدى.