وسى جىلعى مەكتەپ فورماسىنا قاتىستى نەگىزگى تالاپتار قانداي
استانا. KAZINFORM - اتا- انالار مەكتەپ فورماسىن كەز كەلگەن ساۋدا جەلىسىنەن ساتىپ الىپ، ءوندىرۋشىنى ەركىن تاڭداي الادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىنا سايكەس ءدىن مەملەكەتتەن بولەك، ءال بىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنداعى ءبىلىم مەن تاربيە بەرۋ جۇيەسى زايىرلى سيپاتقا يە.
مىندەتتى مەكتەپ فورماسىنا قويىلاتىن تالاپتار ونى قولدانۋدا بىرىزدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋگە، اتا-انالاردىڭ وڭ كوزقاراسىن قالىپتاستىرۋعا جانە ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
- ۇلدار مەن قىزدارعا ارنالعان مەكتەپ فورماسى كۇندەلىكتى، مەرەكەلىك جانە سپورتتىق بولىپ بولىنەدى. ونى تاڭداۋدا ءبىلىم الۋشىلاردىڭ جاس ەرەكشەلىكتەرى، كليماتتىق جاعدايلار، ساباق وتەتىن ورىن، وقۋ عيماراتىنداعى تەمپەراتۋرالىق رەجيم جانە قاۋىپسىزدىك تالاپتارى ەسكەرىلەدى.
مەكتەپ فورماسىنىڭ ءپىشىمىن ءبىلىم بەرۋ ۇيىمى قامقورشىلىق كەڭەستىڭ، اتا-انالار كوميتەتىنىڭ جانە مەكتەپتەگى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ورگاندارىنىڭ قاتىسۋىمەن ايقىندايدى. ول جالپى مەكتەپتىك اتا-انالار جينالىسىنىڭ حاتتاماسىمەن بەكىتىلەدى. مەكتەپ فورماسىنا ەنگىزىلەتىن وزگەرىستەر دە اتالعان كەڭەستەرمەن كەلىسۋ ارقىلى قابىلدانادى.
اتا-انالار مەكتەپ فورماسىن كەز كەلگەن ساۋدا جەلىسىنەن ساتىپ الىپ، ءوندىرۋشىنى ەركىن تاڭداي الادى. ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى تاراپىنان جەكەلەگەن وندىرۋشىلەرگە ارتىقشىلىق بەرۋگە جول بەرىلمەيدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى وتباسىلاردىڭ بالالارىنا جالپىعا بىردەي ءبىلىم بەرۋ قورى اياسىندا مەكتەپ فورماسىن، اياق كيىم مەن مەكتەپكە قاجەتتى قۇرالداردى ساتىپ الۋعا مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتىلەدى. 2026-2027 وقۋ جىلى قارساڭىندا مۇنداي قولداۋمەن 450 مىڭعا جۋىق بالانى قامتۋ جوسپارلانىپ وتىر. وسى ماقساتقا جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەردەن شامامەن 23 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان.
قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا سايكەس مەكتەپ فورماسىندا جاراقات كەلتىرۋى مۇمكىن فۋرنيتۋرا مەن اكسەسسۋارلار بولماۋى ءتيىس. سونداي-اق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ جارعىلارىندا بەلگىلەنگەن قاعيدالارعا سايكەس وقۋ عيماراتى ىشىندە باس كيىممەن جۇرۋگە جول بەرىلمەيدى.
- «ءبىلىم تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا سايكەس اتا-انالار ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىنىڭ جارعىسىندا بەلگىلەنگەن قاعيدالاردى جانە مىندەتتى مەكتەپ فورماسىنا قويىلاتىن تالاپتاردى ساقتاۋعا مىندەتتى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەلىك مەكتەپتەردەگى كانيكۋل مەن ەمتيحان كەستەسى بەكىتىلگەن ەدى.