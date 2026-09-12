وسى دەمالىس كۇندەرى استانادا قانداي مادەني ءىس-شارالار وتەدى
استانا. KAZINFORM - وسى سەنبى-جەكسەنبىدە استانا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا مادەني ءىس- شارانىڭ سان الۋان ءتۇرى ۇسىنىلادى. ولاردىڭ اراسىندا كلاسسيكالىق بالەت پەن درامالىق قويىلىمداردان باستاپ، اشىق اسپان استىنداعى كونسەرتتەر مەن بالالارعا ارنالعان سپەكتاكلدەرگە دەيىن بار.
كورولدىك بالەت جۇلدىزدارىمەن «اققۋ كولى» بالەتى
دەمالىستاعى باستى مادەني وقيعالاردىڭ ءبىرى — «استانا وپەرا» ساحناسىنداعى «اققۋ كولى» بالەتى. 11 جانە 12 -قىركۇيەكتە تەاتردا Ballet Globe حالىقارالىق بي فەستيۆالى وتەدى.
كورەرمەندەر پەتر چايكوۆسكيدىڭ مۋزىكاسىنا قويىلعان كلاسسيكالىق بالەتتى «استانا وپەرانىڭ» بالەت ترۋپپاسى مەن سيمفونيالىق وركەسترىنىڭ ورىنداۋىندا تاماشالاي الادى. باستى پارتيالاردى كوۆەنت- گاردەن كورولدىك بالەتىنىڭ پرەمەراسى ۆاديم مۋنتاگيروۆ پەن پريما- بالەرينا فۋمي كانەكو ورىندايدى.
قويىلىمدا التىناي اسىلمۇراتوۆانىڭ بيلەپ، ونەر كورسەتەدى.
«ەرتەگى ءتۇننىڭ اۋەنى»
وتباسىمەن بىرگە مۋزىكالىق «ەرتەگى ءتۇننىڭ اۋەنى» قويىلىمىنا بارۋعا بولادى. وندا تانىمال الەمدىك حيتتەر مەن كلاسسيكالىق مۋزىكا ورىندالىپ، جاس كورەرمەندەرگە بىرنەشە ەرتەگى ۇسىنىلادى.
قويىلىم مۋزىكا مەن تەاترلىق بايانداۋدىڭ كەرەمەت ۇيلەسىمىن كورسەتەدى. سول ارقىلى بالالاردىڭ قيالىن دامىتۋعا، سونداي-اق ولاردى تانىمال اۋەندەر مەن كلاسسيكالىق شىعارمالارمەن تانىستىرۋعا باعىتتالعان.
«تاۋەلدى»
الەۋمەتتىك دراما جانرىن ۇناتاتىن كورەرمەندەر ءۇشىن «تاۋەلدى» دراماتەراپياسىنا بارۋ دۇرىس شەشىم بولماق. قويىلىم لۋدومانيا، ويىنعا تاۋەلدىلىك، ناشاقورلىق ت. ب. تاۋەلدىلىك تۇرلەرىنىڭ زيانى مەن زاردابىن كورسەتەدى.
كەيىپكەرلەر ءبىر تەراپيالىق كەڭىستىكتە باس قوسىپ، ءوز وقيعالارىن باياندايدى. ولاردىڭ اڭگىمەلەرى ارقىلى تاۋەلدىلىكتىڭ سالدارى جانە ونىڭ ادام ومىرىنە وراسان كەرى اسەرى اشىلادى.
«يرينا كايراتوۆنا» قاتىساتىن OPEN AIR
زاماناۋي قازاقستاندىق مۋزىكانى ۇناتاتىندار ءۇشىن 12- قىركۇيەكتە open-air فورماتىنداعى كونسەرت وتەدى. باستى قاتىسۋشى - «يرينا كايراتوۆنا» توبى. مۋزىكانتتار وزدەرىنىڭ حيت اندەرىن جاندى بەندپەن بىرگە ورىندايدى.
باعدارلامادا CAPTOWN توبى، ديدجەيلەر جانە ارنايى قوناقتار دا بار. ۇيىمداستىرۋشىلار ۇلكەن ساحنا، جاندى دىبىس جانە اشىق اسپان استىنداعى تولىققاندى مۋزىكالىق شوۋ فورماتىنداعى كەشتى ۋادە ەتىپ وتىر.
ۇلكەن ديسكو-شوۋ
كەشىن مۋزىكامەن وتكىزگىسى كەلەتىندەر ءۇشىن تاعى ءبىر نۇسقا — وركەستر مەن حوردىڭ قاتىسۋىمەن وتەتىن بي كەشى، ياعني ديسكو- شوۋ. ءبىر ساحنادا 35-تەن استام ونەرپاز ونەر كورسەتەدى.
باعدارلامادا Black Eyed Peas, Daft Punk, Pharrell Williams, Pitbull, Sia, Britney Spears, Lady Gaga, Adele, Rihanna, Beyoncé، BRuno Mars, Shakira جانە باسقا دا الەمدىك ورىنداۋشىلاردىڭ حيتتەرى ورىندالادى. مۋزىكالىق باعدارلاما Garage جانە Latino باعىتتارىنان باستاپ R’n’B مەن Lyric-كە دەيىنگى تاقىرىپتىق بلوكتارعا بولىنگەن.
«ءشامشى»
جەكسەنبى كۇنگى تەاتر افيشاسىندا قازاقتىڭ ۇلى كومپوزيتورى ءشامشى قالداياقوۆقا ارنالعان «ءشامشى» سپەكتاكلى بار.
قويىلىم كومپوزيتوردىڭ شىعارماشىلىق مۇراسىمەن عانا ەمەس، ونىڭ ىشكى الەمىمەن، تولعانىسىمەن، بولمىسىمەن دە تانىستىرادى. وقيعا ءشامشىنىڭ قازاق مۋزىكالىق مادەنيەتىنىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالعان اندەرى ارقىلى ءوربيدى.
«تاناكوز»
13-قىركۇيەكتە وتەتىن تاعى ءبىر قويىلىم — مۇحتار شاحانوۆتىڭ پوەماسى نەگىزىندە قويىلعان «تاناكوز». شىعارمانىڭ وزەگىندە سوعىس، قايعى- قاسىرەت پەن ءتۇرلى سىناقتاردان وتكەن دوستىق پەن ماحاببات تاقىرىبى جاتىر.
ەكى وتباسى مەن ءۇش دوستىڭ تاعدىرى ارقىلى ۇرپاقتار ساباقتاستىعى، اكەلەر رۋحىنا دەگەن قۇرمەت، اناعا دەگەن سىيلاستىق جانە شىنايى دوستىق كورىنىسى كورسەتىلەدى. پوەما قازاق ادەبيەتىندەگى ەلەۋلى شىعارمالاردىڭ ءبىرى سانالادى.
بۇعان دەيىن وسى اپتادا وتاندىق كينوقورجىن ءتورت بىردەي جاڭا تۋىندىمەن تولىققانىن جازعانبىز. ولاردىڭ باسىم بولىگى — دراما جانرىندا.
اۆتورلار
الپامىس فايزوللا