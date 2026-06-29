ۆەدومستۆولىق ناگرادالاردىڭ ءبىرىڭعاي ستاندارتى ازىرلەنەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك رامىزدەر مەن ۆەدومستۆولىق جانە ولارعا تەڭەستىرىلگەن وزگە دە ناگرادالار گەرالديكاسى ماسەلەلەرى جونىندەگى رەسپۋبليكالىق كوميسسيانىڭ وتىرىسى ءوتتى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان ءقاريننىڭ توراعالىعىمەن مەملەكەتتىك رامىزدەر مەن ۆەدومستۆولىق جانە ولارعا تەڭەستىرىلگەن وزگە دە ناگرادالار گەرالديكاسى ماسەلەلەرى جونىندەگى رەسپۋبليكالىق كوميسسيانىڭ وتىرىسى ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، كوميسسيا وتىرىسىندا ۆەدومستۆولىق ناگرادالاردىڭ ءبىرىڭعاي ستاندارتى مەن ءتىزىمىن ازىرلەۋگە قاتىستى ماسەلەلەر قارالدى.
سونىمەن قاتار پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانىڭ مەملەكەتتىك رامىزدەردى قولدانۋ ءارى ناسيحاتتاۋ جونىندەگى جۇمىستارىنىڭ ەسەبى تىڭدالدى.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى جيىندى قورىتىندىلاي كەلە، مەملەكەتتىك رامىزدەر، ماراپاتتار جانە گەرالديكا سالاسىنداعى جۇمىستاردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا قاتىستى ناقتى تاپسىرمالار بەردى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەتتىك رامىزدەر تۋرالى كونستيتۋتسيالىق ەرەجەلەر جەتىلدىرىلگەن ەدى.