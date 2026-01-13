وسكەمەندە ەكولوگتار سارى ءتۇستى قارعا قاتىستى تەكسەرۋدى اياقتادى
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىندا ەكولوگتار سارى ءتۇستى قار جاۋعانى تۋرالى اقپارات تۇسكەن سوڭ تەكسەرۋ جۇرگىزدى.
ش ق و ەكولوگيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، قار ءتۇسىنىڭ وزگەرگەنى تۋرالى حابارلامالاردان سوڭ قار سىنامالارى الىنىپ، ءتيىستى زەرتتەۋلەر جۇرگىزىلدى.
- تالداۋلار اككرەديتتەلگەن زەرتحانادا جاسالدى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرىنە سايكەس، لاستاۋشى زاتتاردىڭ شەكتى رۇقسات ەتىلگەن كونسەنتراتسيالارىنان اسۋ فاكتىلەرى انىقتالعان جوق. الدىن الا مالىمەتتەر بويىنشا، قار ءتۇسىنىڭ وزگەرۋى اۋا ماسسالارى ارقىلى شاڭ مەن قۇم بولشەكتەرىنىڭ تاسىمالدانۋىمەن بايلانىستى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
«قازگيدرومەت» ر م ك دەرەكتەرىنە سايكەس، 10-11-قاڭتار ارالىعىندا قالادا سولتۇستىك- باتىس باعىتتا جىلدامدىعى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن جەتكەن جەل سوققان. بۇل اۋاعاداعى بولشەكتەردىڭ قارعا تارالۋىنا ىقپال ەتكەن.
- مۇنداي تابيعي قۇبىلىس بۇعان دەيىن دە، ناقتى ايتقاندا 2018 جانە 2021 -جىلدارى تىركەلگەن. قازىرگى جاعداي ۋاكىلەتتى قىزمەتتەردىڭ باقىلاۋىندا. قورشاعان ورتانىڭ جاي-كۇيىنە مونيتورينگ ءجۇرىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن وسكەمەندە ەكولوگتەر سارى ءتۇستى قار جاۋعانى تۋرالى اقپاراتتى تەكسەرىپ جاتقانى حابارلانعان.
اۆتور
بوتاكوز كەنجەحان قىزى